Martyna Wojciechowska jakiś czas temu zniknęła z mediów i zrobiła sobie przerwę od telewizji. Mamy jednak bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich fanów "Kobiety na krańcu świata". Program wraca z czternastym sezonem i już na początku września będzie można zobaczyć nowe odcinki. Zgodnie z zapowiedziami na widzów czeka absolutnie wyjątkowa edycja. Z tej okazji Martyna Wojciechowska pojawiła się na spotkaniu prasowym nowego sezonu, na które zaproszeni zostali także fani. Tego dnia miała wyjątkowe wsparcie, bo na wydarzeniu pojawili się także jej rodzice. Rozpromieniona pozowała z nimi na ściance. Zobaczcie relację z tego wyjątkowego momentu.

"Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska na ściankę zabrała ukochanych rodziców

Martyna Wojciechowska na spotkaniu prasowym z fanami "Kobiety na krańcu świata" wręcz tryskała dobrym humorem. Wygląda na to, że podróżniczka wraca do telewizji w wielkim stylu. Na ściance towarzyszyli jej rodzice. Joanna i Stanisław Wojciechowscy na co dzień unikają fleszy, ale okazja była wyjątkowa, więc nie mogło ich zabraknąć. Rodzice podróżniczki są dla niej wzorem do naśladowania, o czym wielokrotnie wspominała w mediach społecznościowych. W tym roku będą obchodzić wyjątkową 50. rocznicę ślubu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 13 października 1973 roku. Jak sądzicie, do którego z rodziców najbardziej podobna jest Martyna?

Mam wielkie szczęście, że jestem ich dzieckiem. Dorastałam otoczona miłością i wsparciem. To dzięki moim rodzicom jestem taka, jaka jestem! Dali mi siłę, odwagę i ogromną determinację. Korzenie, dzięki którym jestem mocno osadzona na ziemi i skrzydła, dzięki którym mogę latać wysoko. Mamo, tato, jesteście moją wielką inspiracją! - czytamy na instagramowym koncie Martyny Wojciechowskiej.

"Kobieta na krańcu świata". Kiedy pierwszy odcinek nowego sezonu?

Program "Kobieta na krańcu świata" po roku przerwy wraca na antenę stacji TVN już w jesiennej ramówce. Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek? Już od 3 września program będzie emitowany w każdą niedzielę o godzinie 11:30. Martyna Wojciechowska odwiedzi m.in. Malawi, Dubaj, Rumunię i Kenię. Zgodnie z zapowiedziami na widzów czeka bardzo ciekawy sezon. "Czternasty sezon jest absolutnie wyjątkowy i to pod wieloma względami. Bohaterki z przeróżnych krańców świata, ale takie, które reprezentują problemy każdej z nas. To jest program, który jest bardzo blisko człowieka, bardzo blisko tematów, które są ważne i są bardzo aktualne" - powiedziała Wojciechowska w rozmowie z dziendobry.tvn.pl. Co jeszcze podróżniczka zdradziła o nowym sezonie tego popularnego programu. Jeden z odcinków jest dla niej bardzo wyjątkowy. "W Nigerii nagraliśmy jeden z najbardziej poruszających materiałów w całym moim życiu i w historii tego programu. Temat, który obiegł opinię publiczną kilka lat temu i było to moim marzeniem, żeby pojechać, poznać tę bohaterkę, opowiedzieć tę historię po swojemu" - dodała. Będziecie oglądać?