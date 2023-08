Monika Richardson w ostatnim czasie zmagała się z życiowymi zmianami. Dziennikarka w maju poinformowała o zakończeniu ponad dwuletniego związku z Konradem Wojterkowskim. Była gwiazda telewizji teraz prowadzi własną szkołę językową. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie informuje fanów o nowinkach z życia prywatnego. Ci raczej nie spodziewali się, że ujrzą ją w zupełnie innym wydaniu. Dziennikarka zdecydowała się na drastyczną zmianę w wyglądzie. Padło na włosy. Jak się teraz prezentuje?

Zobacz wideo Monika Richardson wróciła do nazwiska pierwszego męża. Jego reakcja? WOW

Monika Richardson, w wydaniu jakiego się nie spodziewacie. Postawiła na rockową fryzurę

Monika Richardson jest przyzwyczajona do odważnych decyzji w swoim życiu. Tym razem nie wahała się nad metamorfozą włosów. Cały proces zrelacjonowała na Instagramie, gdzie zamieściła wideo przed i po z wizyty w jednym z salonów fryzjerskich. "Co tu się wyprawia", można przeczytać w opisie. Z całą pewnością było zaskakująco. Richardson pożegnała się z blond włosami do ramion. Po jej reakcji widać, że jest zachwycona. Zdążyła już zmienić zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych. Prezentuje na nich rockową fryzurę i włosy w odcieniu fioletu.

Nowe włosy dziennikarki zaszokowały fanów. Opinie były podzielone, jednak obserwatorzy Richardson podkreślali, że najważniejsze, aby nowe cięcie i kolor jej się podobały. I widać, że tak właśnie jest. Monika Richardson wychodziła z salonu z wysoko podniesioną głową i szerokim uśmiechem na ustach.

O wow! Bosko. 20 lat młodziej. Bardzo pani pasuje!

Najważniejsze, że pani się podoba.

Zbieram szczękę. Ale sztos.

Litości - pisali internauci w komentarzach.

Więcej zdjęć dziennikarki po odważnej metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Trzeba przyznać, że ten odcień króluje. Ostatnio na różowe tony zdecydowała się Zofia Zborowska. Więcej przeczytacie TUTAJ.