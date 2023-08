Program "Królowe życia" cieszył się w Polsce sporą popularnością. Dzięki przygodzie w telewizji wylansowała się słynna Dagmara Kaźmierska i paru innych celebrytów. W Gruzji mianem królowej życia określa się influencerkę Mariam Shu. Modelka nie może narzekać na brak popularności, zainteresowania i pieniędzy. Jej konto na Instagramie śledzi ponad trzy miliony użytkowników. Część z nich uważa, że Mariam jest jedną z najpiękniejszych Gruzinek. Z drugiej strony spada na nią fala krytyki. Chodzi o dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Misia Joachim 2,5 godziny robił makijaż. „Po co mieć lalki, jak można być lalką"

Mariam Shu pokazała twarze dzieci. Nie takiego odbioru się spodziewała

Mariam Shu jak większość celebrytów uwielbia chwalić się swoim luksusowym życiem w mediach społecznościowych. Publikuje kadry z profesjonalnych sesji zdjęciowych, jak i uwiecznia zwykłe rodzinne chwile. Influencerka często pokazuje także córki. Internauci zaintrygowali się ich twarzami. Czyżby Shu chciała zamienić je w żywe lalki?

Pod jednym z opublikowanych zdjęć rozpętała się prawdziwa burza. Uwagę internautów przykuły twarze dziewczynek. Zdaniem części z nich nie wyglądają one na naturalne. Wszystko wskazuje na to, że celebrytka chciała je "upiększyć". W związku z tym nieco przesadziła z makijażem i użyła kilku filtrów graficznych, by jeszcze bardziej poprawić ich wygląd.

Mariam Shu modyfikuje twarze dzieci? Internauci nie mają wątpliwości

Niestety, efekt jest odwrotny od oczekiwanego. Dzieci można śmiało porównać do porcelanowych lalek. "To nie są prawdziwe twarze" - napisała jedna z internautek. "Jak możesz retuszować twarze swoich dzieci?" - zapytała kolejna. "Wyglądają jak lalki. Manekiny." - stwierdziła następna. To tylko nieliczne komentarze, jakie pojawiają się na profilu Mariam Shu. Więcej zdjęć celebrytki i jej pociech znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.