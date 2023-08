Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan sprawiają wrażenie wyjątkowo zgranego małżeństwa, które tworzą od 2016 roku. Nie da się ukryć, że wzbudzili dużą sympatię dzięki udziałowi w "Azji Express". Widzowie pokochali kultowe teksty Rozenek na tyle, że TVN zdecydował się wyprodukować ich własne show "Iron Majdan". Mogłoby się więc wydawać, że Rozenek i Majdan tworzą zgrany team nie tylko przed kamerami czy obiektywami aparatów, ale i w zaciszu domowym. Słowa gwiazdy TVN o podziale domowych obowiązków jednak zaskakują.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Małgorzata Rozenek musi sprzątać sama? Jej słowa zaskakują

Tym razem Małgorzata Rozenek ujawniła w rozmowie z "Faktem", czy jej mąż pomaga w domowych obowiązkach. Na jaw wyszło, że... niekoniecznie! Wprost przyznała, że w ich domu nie istnieje podział domowych obowiązków, bo Radosław nie garnie się do nich. Gwiazda stacji TVN musi więc nie tylko zarabiać na dom, ale i o niego dbać. "Radosław akurat nie jest typem, który cokolwiek robi w domu i nigdy nie miał takiej potrzeby i nigdy nie miał takich ambicji" - wyznała Rozenek "Faktowi".

Na szczęście Radosław Majdan chętnie spędza czas z synem Heniem. Ostatnio na Instagramie chwalił się, że ogląda z nim bajki. Na kadrze, który opublikował na swoim profilu, widać było, że wygodnie umościł się w fotelu, a na nim leżał mały Henio. "Uwielbiam te nasze 'bajkowe' wieczory" - napisał.

Szymon Majewski uderzył w Radosława Majdana

Ostatnio Radosław Majdan oberwał nie tylko do żony, ale i od Szymona Majewskiego. Dziennikarz i prezenter postanowił odnieść się do medialnych doniesień na temat nowego programu, który ma poprowadzić Rozenek - "Drag me Out". Mimo że Małgorzata nie potwierdziła plotek, to przyznała, że dostała nowe show, w którym będą uczestniczyć mężczyźni. Mówi się, że propozycję udziału dostał jej mąż. Szymon Majewski postanowił zakpić z tego faktu i uderzył w byłego piłkarza.

"Mówi się, że Gosia Rozenek poprowadzi program 'Drag me Out', w którym panowie przebierają się za panie. Jednym z panów będzie Radek Majdan. Będzie to jedyna okazja dla Gosi, żeby, w końcu zobaczyć na Radku to wszystko, co ma w szafie, a dla Radka udowodnić, że jest nie tylko pantoflem, ale i sukienką Gosi" - napisał na Facebooku.