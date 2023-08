Michał Szpak na zdjęciu z liceum. Jedno się nie zmieniło

Michał Szpak uchodzi z kolorowego ptaka polskiej estrady. Wielokrotnie udowodnił, że nie boi się łamania schematów i doskonale wie, że jego miejsce to scena. Już od najmłodszych lat rozwijał muzyczne umiejętności, a jego kariera nabrała rozpędu w 2011 roku, kiedy to pojawił się na castingu do pierwszej edycji programu ''X Factor''. Oczarował widzów i jurorów do tego stopnia, że błyskawicznie otrzymał przepustkę do show-biznesu. Wróćmy jednak do czasów, kiedy nie był znany. Szpak udostępnił na Instagramie zdjęcie z czasów licealnych.

Michał Szpak pokazał zdjęcie z liceum. Tak wyglądał przez "X Factorem"

Michał Szpak uczył się w Zespole Szkół w Jaśle, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Na Instagramie pokazał zdjęcie z tamtych lat, z którego wynika, że już za młodu lubił się wyróżniać. Choć po makijażu ani śladu, Szpak miał długie i kręcone włosy, które towarzyszą mu do dziś.

Michał Szpak w młodości fot. Instagram @michal_szpakofficial

Michał Szpak trafił do telewizji już jako trzynastolatek. Patrzcie na to archiwalne nagranie

W sieci krąży także nagranie z pierwszego wywiadu Michała, pochodzące jeszcze z... 2004 roku. Szpak miał wówczas trzynaście lat i stawiał swoje pierwsze kroki na scenie muzycznej. Wywiad został przeprowadzony przez rzeszowski oddział Telewizji Polskiej, podczas eliminacji do drugiej edycji Gim Hitu, ogólnopolskiego konkursu piosenki, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Jaśle. "Udział w Gim Hicie jest dla mnie początkiem kariery" - powiedział nastoletni Michał w wywiadzie. Miał rację. Trzynastoletniego Michała Szpaka znajdziecie w galerii u góry strony.