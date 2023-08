Brat księżnej Diany pokazał wspólne zdjęcie z dzieciństwa. Jeden szczegół rozbraja

31 sierpnia mija 26 lat od tragicznej śmierci księżnej Diany w Paryżu. Z tej okazji brat królowej ludzkich serc - Charles Spencer - złożył ukochanej siostrze hołd. Mężczyzna udostępnił na Twitterze wcześniej niepublikowane urocze zdjęcie, na którym widzimy go z Dianą z czasów, gdy byli dziećmi. To świetna okazja, by zobaczyć modę z końcówki lat 60. Rodzeństwo ma na nim sandały z białymi skarpetkami do kostek. Poza tym Diana ubrana jest w różowo-białą letnią sukienkę w paski, podczas gdy jej trzy lata młodszy brat mógł się wtedy pochwalić niebieskimi szortami i szaro-niebieską koszulką polo w paski. Stylowi?

Ich dzieciństwo nie było łatwe

Dzieciństwo Diany i Charlesa nie było usłane różami. Rozwód rodziców naturalnie się na nich odbił. Po nim nie zaznali wystarczającego zainteresowania od matki, którego potrzebowali, co miało być bardzo trudne i wywołać traumę na zawsze. "Diana i ja mieliśmy dwie starsze siostry, które były wtedy w szkole daleko od domu, więc spędzaliśmy razem dużo czasu i rozmawialiśmy o tym, co dzieje się między rodzicami. Nasz ojciec był cichym i nieustannym źródłem miłości, ale matka nie została stworzona do macierzyństwa. To w gruncie rzeczy nie jej wina, po prostu nie była w stanie wypełnić swojej roli, dać nam tego, czego potrzebowaliśmy jako dzieci" - wyznał w rozmowie z "The Sunday Times" i powiedział, że wychowywał ich ojciec. Pożegnania z matką, gdy wyprowadzała się z nich domu, nigdy nie zapomni. "Kiedy pakowała swoje rzeczy przed wyjazdem, obiecała Dianie, która miała wtedy pięć lat, że wróci, żeby się z nią zobaczyć. To się nigdy nie wydarzyło. Moja siostra długo czekała na nią, ale matka się nie zjawiła" – dodał Charles.

Księżna Diana i Charles Spencer w dzieciństwie Fot. twitter.com/cspencer1508

Brat Diany wylądował na terapii

W tym samym wywiadzie z 2020 roku brat Diany zdradził, że, trauma z dzieciństwa zaprowadziła go na terapię, w której uczestniczy już ponad 20 lat. "Uporanie się z bólem będącym wynikiem tych doświadczeń kosztowało mnie wiele pracy. Pracy, która była trudna i niewdzięczna. Ale rezultat okazał się oczyszczający. Dzięki terapii nabrałem dystansu i zrozumiałem, że niewielu ludzi w naturalny sposób dąży do destrukcji" – wyznał arystokrata. To jakby dziś wyglądała Diana, gdyby nie zginęła w 1997 roku, pokazujemy w galerii na górze strony.

Księżna Diana screen z wywiadu dla programu 'Panorama' BBC