Meg Ryan to królowa komedii romantycznych. Widzowie z najróżniejszych zakątków świata zachwycali się takimi filmami jak: "Kiedy Harry poznał Sally", "Masz wiadomość", czy "Bezsenności w Seattle". Te produkcje są na tyle ponadczasowe, że można je oglądać w kółko. Całkiem prawdopodobne, że już niebawem do tej listy będziemy mogli dodać kolejny podpunkt. Dla fanów Meg Ryan mamy fenomenalne wieści. Po ośmiu latach aktorka wraca na wielkie ekrany. Zrobiła to w iście królewskim stylu.

"What Happens Later". O czym jest film?

"What Happens Later" to nowa komedia romantyczna. Film opowiada o byłych partnerach. Meg Ryan wciela się w rolę Willi, 60-latki, która nagle na swojej drodze spotyka byłego partnera. Byli kochankowie wpadają na siebie na lotnisku, i jak przystało na komedię romantyczną, utykają w nim na dłużej. Wszystkie loty zostają wstrzymane, ze względu na złe warunki atmosferyczne i panującą zamieć śnieżną.

Skazani na siebie zaczynają rozważać, co mogłoby się wydarzyć, gdyby się nie rozstali. "Punktem wyjścia była dla mnie klasyczna rozterka: Czy będą, czy nie będą razem? "What Happens Later" orbituje wokół tradycyjnej komedii romantycznej, to jednak przede wszystkim opowieść o dwójce dojrzałych ludzi, którzy mierzą się ze swoją przeszłością i dawną wersją siebie" - opowiadała aktorka w rozmowie z Entertainment Weekly.

Meg Ryan powraca w wielkim stylu

Film jest adaptacją sztuki "Shooting Star" autorstwa Stevena Dietza. Dla Meg Ryan jest to potrójny powrót. Aktorka nie tylko gra w nim główną rolę żeńską, ale miała również wpływ na scenariusz i odpowiadała za reżyserię. "Chciałam móc wrócić na własnych zasadach i mieć wpływ na ostateczny kształt filmu" - tłumaczyła w tej samej rozmowie.

"What Happens Later". Kiedy premiera?

Trzeba przyznać, że całość zapowiada się całkiem nieźle. Pod koniec sierpnia bieżącego roku do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu. Po kilku minutach śmiało można stwierdzić, że Meg Ryan i David Duchovny tworzą niesamowity duet. Światowa premiera komedii romantycznej "What Happens Later" ma się odbyć 13 października bieżącego roku.

