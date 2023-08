Wulgarny skecz oburzył internautów. Polsat zareagował

Kilka dni temu widzowie Polsatu mogli obejrzeć "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa", podczas którego wystąpił m.in. Kabaret Młodych Panów. Artyści nie hamowali się na scenie - w ich skeczu nie brakowało bowiem wulgaryzmów i żartów z Prawa i Sprawiedliwości. Niektóre słowa nie zostały nawet ocenzurowane. To oburzyło internautów. Polsat postanowił zareagować.

Zobacz wideo Komik z kabaretu Paranienormalni przeprasza internautów

Wulgarny skecz oburzył internautów. Polsat reaguje

Na scenie podczas gali "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" Kabaret Młodych Panów ostro uderzył w PiS. Komicy przedstawili skecz "Sklep zoologiczny", w którym klient kupił papugę, a po czasie przyszedł z reklamacją. Gdy otworzył pudełko, publiczność zgromadzona pod sceną i widzowie przed telewizorami mogli usłyszeć: "J***ć PiS!". Publiczność zareagowała entuzjastycznie, tak samo, gdy po chwili papuga krzyknęła: "Kaczyński, będziesz siedział!".

To nie był ani koniec żartów, ani wulgaryzmów. W pewnym momencie dało się bowiem usłyszeć nieocenzurowane: "Ziobro, ty k***o j****a!". To wszystko bawiło publiczność do łez. Jak się jednak okazało, nieco inne poczucie humoru mają internauci. Ci ostro zaatakowali Polsat na profilu "Kabaret na żywo", na którym można było zobaczyć wspomniany skecz.

Internauci w komentarzach wyrazili swoje oburzenie na tyle stanowczo, że Polsat postanowił zareagować. Usunął nagranie skeczu Kabaretu Młodych Panów z facebookowej strony. Obecnie na fanpage'u "Kabaretu na żywo" można jedynie zobaczyć nagranie występu Kabaretu Skeczów Męczących i debiutującą w nim Olgę Bołądź. Poza tym jest też zdjęcie satyryków, którzy pojawili się na scenie podczas gali "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa". Pod nim nie brakuje wyłącznie komplementów i zachwytów internautów. Wspomniany skecz wciąż można jednak zobaczyć na Twitterze.