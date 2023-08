Robert Gawliński to jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów w Polsce. Jest liderem zespołu Wilki. Grupa wylansowała takie przeboje, jak "Baśka", "Urke" czy "Son of the blue sky". Wilki na początku lat 2000 był jednym z najbardziej rozchwytywanych zespołów w kraju. Gawliński 31 sierpnia 2023 roku skończył 60 lat. Muzyk od lat ma szczęśliwą rodzinę. W lipcu tego roku jego syn Benjamin wziął ślub, czym rodzice pochwalili się w mediach. Sam Gawliński od 36 lat jest mężem Moniki. Oto historia ich miłości.

Robert Gawliński poznał żonę cztery dekady temu

Poznali się jeszcze w liceum. Monika miała zaledwie 17 lat i najpierw zakochała się w jego muzyce. Była wtedy w drugiej klasie ogólniaka. "Oblałam fizykę na egzaminie komisyjnym. Rodzice za karę nie puścili mnie na festiwal do Jarocina. Słuchałam relacji w radiowej Trójce i nagle zabrzmiał głos, który totalnie mnie zaczarował, i muzyka, jakiej nigdy w Polsce nie było. Słuchałam tego numeru, nie wiedziałam, kto go śpiewa [...]. Pod koniec wakacji koleżanka wyciągnęła mnie na koncert w Parku. Minęłam w drzwiach faceta i tak zaiskrzyło, że zrobiło mi się słabo. A potem ten sam facet stanął na scenie i zaśpiewał piosenkę, którą znałam z radia. Musiałam go poznać" - wyznała Monika Gawlińska w rozmowie z Agnieszką Nabrdalik na potrzeby książki "Dzisiaj rozmawiamy o Pani". Robert popatrzył na nią i zaprosił ją na próbę. Później na kolejną i kolejną.

Monika Gawlińska sądziła, że początkowo łączy ich tylko przyjaźń. Kiedy Gawliński wyjechał z zespołem w trasę, Monika sądziła, że już nigdy więcej go nie zobaczy. Jak bardzo się myliła. "Roberta odpuściłam sobie, gdy pojechał w trasę. Przez dwa tygodnie nie mieliśmy kontaktu. Pomyślałam, że już się nie pojawi. I nagle dzwonek do drzwi. Otwieram, a to on. "Cześć. Zakochałem się". Na co ja: "Okej, rozumiem. W kim?". "No w tobie" - odpowiedział Gawliński" - opowiadała żona muzyka.

Małżeństwo przechodziło przez kryzys, zanim stanęli na ślubnym kobiercu

Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1987 roku. Jednak na kilka dni przed ślubem dowiedzieli się, że muzyk ma raka przysadki mózgowej. Żadne z nich nie dopuszczało do siebie myśli, że operacja, może się nie powieść: "Mocno wierzyłam w to, że skoro tak bardzo się kochamy, to nam się po prostu uda. Bo dlaczego na początku naszej wspólnej drogi, na której dopiero co weszliśmy, mielibyśmy się rozstać w tak okrutny sposób? W ogóle nie brałam tego pod uwagę" - wyznała w rozmowie z Agnieszką Nabrdalik. Mimo licznych kryzysów, ich małżeństwo przetrwało. Ich związek to ciągłe przekomarzania i zazdrość. Szybko znaleźli jednak sposób na trwanie u swego boku.

Prawdziwa miłość do drugiej osoby to chęć przeżywania wspólnie fajnych rzeczy. Lubimy się śmiać i bawić. Monika to śmieszek kochany. Jak zaczynam żartować, ona od razu się chichra. Jest wspaniała. To mnie cieszy, bo lubię się powygłupiać. Lubię się zaszywać w swojej norze, jestem samotnym wilkiem. Ale czasami, jak mam dobry dzień, to śpiewam w domu na głos. Nieraz siedzimy do nocy. Szczególnie latem, w ogrodzie i usta nam się nie zamykają. To niesamowite, jak my dobrze się ze sobą czujemy. Lubimy być sami ze sobą - mówił Robert Gawliński.

Robert Gawliński z synami Fot. KAPiF.pl

Monika i Robert Gawlińscy wychowują dwóch synów bliźniaków - Beniamina i Emmanuela. Również poszli w stronę muzyki. Beniamin dołączył do grupy pierwszy, bo w 2014 roku. Gra na gitarze i instrumentach klawiszowych. Z kolei jego brat stał się częścią zespołu od 2019 roku i gra na basie. Monika jest menedżerką Wilków. Napisała kilka tekstów na płytę zespołu "Przez dziewczyny".