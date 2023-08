Ostatnio życie prywatne Dody znów budzi ogromne emocje. Nie było w końcu żadną tajemnicą, że artystka nie miała szczęścia w miłości, a jej związki kończyły się zwykle burzliwie. Tym razem wydawało się, że Doda odnalazła prawdziwe uczucie u boku Dariusza Pachuta. Nagle jednak przestała chwalić się wspólnym szczęściem, zdjęciami i nagraniami. Przestała go też obserwować na Instagramie. Wniosek nasuwał się jeden - nagłe rozstanie. Do tej pory jednak Doda nie potwierdziła tego faktu, za to pojawia się coraz więcej sygnałów, które świadczą o tym, że para jednak jest ze sobą, tylko się ukrywa. Teraz Doda zabrała głos w sprawie internetowych plotek, a jej stanowisko nie spodobało się jednej z fanek. Gwiazda zareagowała na zarzut.

Zobacz wideo Doda i Smolasty zaskoczyli Lanberry wspólnym hitem. "Oryginalne połączenie"

Doda reaguje na pretensje fanki. Stanowczo jej odpowiedziała

W najnowszej instagramowej relacji Doda postanowiła wyjaśnić ostatnie decyzje swoim fanom. Nawiązała m.in. do tego, że przestała wszystkich obserwować na Instagramie. Podkreśliła, że zamierza ograniczyć swoją aktywność w social mediach. "W ostatnich miesiącach zauważyłam, że niestety moja obecność tutaj nie do końca zawsze jest potem, w różnych sytuacjach, wykorzystywana w dobry sposób. Niekiedy się to odbija przeciwko mnie. Chciałabym odseparować mój sceniczny wizerunek, alter ego i moje życie estradowe i show-biznesowe od mojego życia rodzinnego, prywatnego, od przyjaciół" - powiedziała. Zdjęcia Dody zobaczycie w galerii na górze strony.

To spora zmiana, bo w końcu do tej pory Doda nie miała problemu z pokazywaniem swojego życia prywatnego. Artystka mówiła o swoich związkach czy rodzinie. Ta zmiana nie spodobała się jednak z jej fanek. Internautka dodała pełen pretensji komentarz pod nagraniem Dody. "Tak narzekasz na brak prywatności, ale sama w to brnęłaś przez lata" - napisała. Gwiazda postanowiła zareagować.

Oczywiście - dlatego sama teraz sprzątam po sobie - odpisała.

Co jednak ciekawe, niedługo startuje reality show Dody w telewizji Polsat. W "Doda. Dream Show" fani zobaczą przygotowania do "Dream Show. Aquaria Tour". Mogłoby się wydawać, że to w końcu tylko zawodowe przedsięwzięcie, jednak kamery będą towarzyszyć Dodzie nie tylko w trakcie przygotowań do serii koncertów. Widzowie będą mieli okazję również poznać jej współpracowników, rodzinę oraz przyjaciół. Zobaczą Dodę w pracy i w życiu prywatnym.