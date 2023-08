Victoria Beckham występowała w girlsbandzie Spice Girls od 1994 roku. Jej pseudonim artystyczny - Posh Spice inspirowany był drobną budową ciała i ciemną karnacją wokalistki. Girslband tworzyło pięć dziewcząt w wieku od 18 do 21 lat i zostały wyłonione w wyniku castingu. Obok Victorii (wtedy Adams) były to Melanie Brown, Melanie Chisholm, Michelle Stephenson i Geri Halliwell. Zespół kilkukrotnie rozpadał się i reaktywował, a piosenkarki często występowały też solo.

Gail Porter wyznała po latach. Chodzi o Victorię Beckham

Victorii udało się wystąpić w 2000 roku w kultowym muzycznym programie telewizyjnym. Obok niej śpiewać miał Dane Bowers. Artyści wykonywali utwór "Out of your mind". Po latach Gail Porter, prowadząca program, zdobyła się na odważne wyznanie dotyczące wymagań Victorii podczas tego koncertu. Okazało się, że była Spicetka nie chciała, aby ludzie z ekipy patrzyli na nią podczas występu. Posh nie wchodziła zatem w interakcję z żadną kamerą. Niestety, skończyło się to tym, że zarówno ona jak i Dane nie byli pewni, czy kamery ich w ogóle filmują.

Ludzie Victorii i Dane’a zabronili komukolwiek nawiązywania z nimi kontaktu wzrokowego, kiedy tam [na scenie - red.] byli, i to było to bardzo niezręczne - powiedziała Gail Porter w rozmowie z "Daily Mail".

Gail twierdzi, że Victoria i Dane pozostali na estradzie aż do jej zejścia ze sceny. MailOnline zwrócił się do menadżerów gwiazd z prośbą o komentarz, jednak do czasu publikacji artykułu się go nie doczekali.