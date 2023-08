Katarzyna Dowbor jest cenioną dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Przez ostatnie lata była kojarzona przede wszystkim z produkcją "Nasz nowy dom", w której remontowała posiadłości potrzebującym. Mimo wieloletniej współpracy, nowy dyrektor programowy Polsatu postanowił pożegnać się z Dowbor, zastępując ją Elżbietą Romanowską. Katarzyna Dowbor latami nadzorowała remonty, a jak sama mieszka? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Dom Katarzyny Dowbor to mały raj na ziemi

Katarzyna Dowbor mieszka w podwarszawskiej wsi. Dom jest dla niej jak oaza spokoju, w której może wypocząć i przyjąć gości. Dziennikarka ceni sobie bliskość natury oraz życie w miejscu z dala od zgiełku miasta. Posiadłość, w której mieszka Katarzyna Dowbor ma 160 metrów powierzchni, co z pewnością sprzyja jej zwięrztom - dziennikarka mieszka m.in. z dwoma kotami i jednym psem. Wokół budynku rozciąga się wielki i piękny ogród. Widać, że miejsce jest zadbane i często pielęgnowane, a na zazielenionej trawie rośnie wiele odmian roślinności. Uwagę zwraca także... stajnia! Katarzyna Dowbor jest bowiem miłośniczką koni, które zresztą posiada. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć stajnię Dowbor.

Według Katarzyny Dowbor, diabeł tkwi w szczegółach

Właścicielka domu przykłada wiele wagi do dodatków. Według Dowbor, to właśnie one budują charakter pomieszczeń. Prezenterka tworzy ciekawe i oryginalne kombinacje, które ożywiają przestrzeń. "Muszę mieć dużo tak zwanych durnostojek, czyli rzeczy, które lubię, bo urządzają wnętrze. Dla niektórych to tylko przedmioty, które zbierają kurz, ale według mnie tworzą klimat. Bez tego nie mogłabym żyć. Czuję się tu tak dobrze, że to na pewno mój ostatni dom. Niczego mi w nim nie brakuje!" - mówiła kiedyś Katarzyna Dowbor w programie "Gwiazdy Extra".

Katarzyna Dowbor odkupiła dom od koleżanki, która nie chciała go sprzedawać

Co ciekawe, dziennikarka odkupiła posiadłość od koleżanki, która... wcale nie miała zamiaru jej sprzedawać. "Weszłam do środka, we wnętrzu paliło się w kominku, a mój pies Pepe od razu znalazł sobie wygodne miejsce na kanapie i zadowolony zasnął. W tym momencie zaproponowałam swojej znajomej, że kupię od niej ten dom. To był impuls, miłość od pierwszego wejrzenia. Ona jednak wcale nie zamierzała go sprzedawać. Dopiero po kilku miesiącach zmieniła zdanie" - wyznała w rozmowie z Onetem.