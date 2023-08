Izabela Janachowska dała się poznać nie tylko jako doświadczona prezenterka, ale przede wszystkim wypracowała sobie opinię ekspertki od ślubów. Jej kreatywne pomysły można było oglądać w programie "Ślubne pogotowie", w którym niejednokrotnie potrafiła zaskoczyć młode pary. Przy okazji rozmowy dla serwisu Plotek prezenterka wyjaśniła, czego nie potrafi znieść na polskich weselach. Ma w tym temacie jasne zdanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska zdradziła, jak imprezuje. "Stawiamy na sprawdzonych ludzi"

Izabela Janachowska ujawniła, co nie podoba się jej na polskich weselach

Podczas wywiadu z Weroniką Zając dla Plotka Izabela Janachowska odpowiedziała na wiele ciekawych pytań. Przy okazji oceniła również suknię ślubną Małgorzaty Kożuchowskiej, która 30 sierpnia świętowała wraz z mężem 15. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Ekspertka ślubna przyznała, że była oczarowana klasycznym wyborem aktorki. Reporterka Plotka zapytała ją również o to, co nie podoba się jej na polskich weselach. Ta długo nie myślała nad odpowiedzią.

Wiesz co, chyba to, że czasami na weselach ludzie za dużo piją. Potem potrafią być niefajne sytuacje, niefajne sceny i już kiedy ta zabawa zaczyna się źle kończyć. Tego nie lubię, że z drugiej strony brakuje tego umiaru w piciu. Picie shotów z wody mineralnej zamiast wódki, to też jest dobry trik, jak się przechodzi i z każdym stołem młodzi chcą się napić. Fajnie jest, żeby jednak młodzi potrafili powitać i pożegnać gości na swojej imprezie - powiedziała Janachowska.

Przy okazji szybko dodała, co ceni w polskich weselach. "Lubię to, że Polacy świetnie się bawią. Potrafimy imprezować do rana. Te przyjęcia za granicą są krótkie, bardziej jest to rodzaj kolacji, niż faktycznie takiej grubej imprezy, jak w Polsce. Lubię te nasze zabawowe podejście" - wyjaśniła. Więcej zdjęć Izabeli Janachowskiej, również i ślubne kadry, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co więcej prezenterka zdradziła w rozmowie z naszą dziennikarką, koniecznie obejrzyjcie rozmowę live.