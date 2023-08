Media obiegła historia jednego ze stoisk na zakopiańskich Krupówkach. Szejk z Dubaju wydał tam fortunę na... cukierki. Obdarował nimi towarzyszące mu żony. Sprzedawca do dziś nie wierzy w to, co mu się przydarzyło.

11 Fot. Michal Wozniak/East News / Jakub Ociepa / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl