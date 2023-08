Krzysztof Skiba niedawno poślubił swoją ukochaną Karolinę Kempińską. Para przygotowywała się do tego wyjątkowego dnia od kilku miesięcy. Wybór garnituru i sukni ślubnej, sala weselna czy zaproszenia to tylko kropla w morzu tego, na czym musieli skupić się państwo młodzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska zdradziła, jak imprezuje. "Stawiamy na sprawdzonych ludzi"

Państwo Skiba postawili na wegańskie menu. Izabela Janachowska jest sceptyczna

W ostatnich miesiącach Krzysztof Skiba i jego druga połówka kilkakrotnie opowiadali o szczegółach zaślubin. W rozmowie z "Faktem" muzyk zdradził, że to jego przyszła żona ustalała, jakie potrawy pojawią się na weselnym stole. Okazało się, że wszystko będzie w wersji wegańskiej. To wzbudziło wiele emocji wśród internautów, nie zabrakło też niepochlebnych komentarzy. Szybko okazało się, że wcale nie zabraknie schabowego. On miał pojawić się, tak jak na nieomalże każdym polskim weselu. Z tym, że będzie w wersji wege. "Kuchnia wegańska jest bardzo bogata i naprawdę było w czym wybierać. Będą makarony i różnego rodzaju pierogi. Będą wegetariańskie kotlety i burgery wegetariańskie. Różne sałatki. Wszystko będzie, ale wegańskie. Więcej nie mogę zdradzać" - mówił parę miesięcy temu w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

O komentarz postanowiliśmy zapytać Izę Janachowską, która po latach stała się prawdziwą ekspertką w tematyce ślubnej. Prezenterka prowadziła w TVN Style takie programy jak: "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i "W czym do ślubu". Następnie dla TLC tworzyła "Ślub marzeń" i "Panny młode ponad miarę". W naszym live'ie na Instagramie dość sceptycznie wypowiadała się na temat wyboru w pełni wegańskiego menu na wesele.

Bardzo odważna decyzja jak na Polskę, gdzie w kwestii menu jesteśmy tradycjonalistami. Patrząc przez przekrój Polski, te potrawy jednak są podobne, jak są inne, to goście są podobni. Zafundowanie wszystkim gościom wegańskiego menu jest dużą odwagą, ale to jest impreza młodej pary i ona powinna być od początku do końca uszyta tak, jak oni chcą i ma być realizacją ich marzeń. Więc jeżeli oni chcieli zrobić weselne menu, to nic nie powinno ich zatrzymać, nawet jeśli część gości na pewno skrytykuje ten pomysł. A może część gości spróbuje wege schabowego po raz pierwszy w życiu, albo okaże się, że nawet nie wiedzieli, że zjedli wegańskie mięso, bo to potrafi zaskoczyć. Ja też się kiedyś zaskoczyłam, jedząc wegańskiego hamburgera. Takie sytuacje mogą z jednej strony bardzo zaskakiwać, z drugiej rozwijać - przyznała Iza w rozmowie z Plotkiem.

Jak widać, zdaniem Izy Janachowskiej, jest to dość oryginalne rozwiązanie, ale nie takie, by nie można było go przyjąć. Najważniejsze, żeby para młoda była zadowolona. A więcej zdjęć Krzysztofa Skiby i jego świeżo poślubionej żony, a także Izabeli Janachowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.