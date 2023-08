Internauci martwią się o córki Rubików. "Nie boicie się, że...". Agata staje w ich obronie

Agata i Piotr Rubikowie pod koniec lipca wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Od kilku miesięcy przygotowywali się do tej chwili. Znaleźli idealne dla siebie mieszkanie z tarasem i widokiem na ocean. Fanów oprowadzili także po wnętrzu apartamentu i pokazali, jak składają meble z sieciówki. Małżonkowie zapowiadają, że za granicą będą mieszkać kilka lat i na razie nie zamierzają wracać do Polski. Nie sprzedali jednak swojej willi w Warszawie, o czym Agata opowiedziała TUTAJ. Modelka i kompozytor świetnie czują się w Miami, a ich córki?

Agata Rubik o córkach. Odpowiada na obawy fanów

Helena i Alicja już zaczęły szkołę. Agata niedawno poinformowała, że starsza córka nie wychodzi z domu, ponieważ poświęca się nauce. Za to młodsza rozwija znajomości i chodzi na różne przyjęcia. Podczas ostatniego Q&A, które zorganizowała żona Piotra Rubika, jedno z pytań dotyczyło właśnie ich. "Nie boicie się, że dziewczynki nie odnajdą się w nowym miejscu i będą chciały do Polski?" - brzmiało. Agata Rubik odpisała wyczerpująco i rozwiała wszelkie wątpliwości zmartwionych internautów.

"Dlaczego miałyby się nie odnaleźć?" - zaczęła wpis Agata Rubik. Następnie wyjaśniła, że dziewczynki są otwarte, znają język angielski. Oprócz tego dużo podróżują i poznają świat, a także wiele się nauczyły dzięki nauce w międzynarodowej szkole w kraju. Starsza córka już wie, że nie chce wyjeżdżać ze Stanów. "Helena jeszcze przed wyjazdem zapowiedziała, że jeśli nam się odwidzi i po roku będziemy chcieli wracać, to bez niej. Ona ma plan, który nie zapowiada dalszej edukacji w Polsce" - podkreśliła Rubik. Agata i Piotr chętnie relacjonują, jak upływa im życie w Miami. Zdjęcia, które publikują, możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

