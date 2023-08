Kasia i Jędrek Gąsienicowie to gwiazdy programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Małżonkowie cieszą się sympatią widzów, co docenili producenci "Azji Express". Nie wygrali, ale kilka sytuacji z nimi w roli głównej zapadło w pamięci fanów show. Tak jak np. kompromitujący napis, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Są też bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pokazują co u nich słychać. Gąsienicowie jakiś czas temu postanowili wybudować dom, a postępami w pracach chwalą się na Instagramie.

Kasia Gąsienica pokazuje dom. Tak go urządziła

Dom Gąsieniców ma zaledwie 35 m2. Znajduje się na Podkarpaciu i jest zbudowany na działce położonej wśród drzew. "300 kilometrów od Zakopanego. Większość robimy własnymi łapami i łapami rodziny i znajomych. Taka rodzinna budowa, później będziemy rodzinnie balować" - napisała Kasia pod jednym z postów, w którym pokazała kolejny etap. Bohaterowie show TTV pochodzą z Zakopanego i nie ukrywają, że są bardzo przywiązani do tradycji. Dlatego postanowili, że wnętrza domu będą nawiązywać właśnie do tego stylu.

W związku z tym w środku dominują naturalne deski, są piękne belki z góralskimi motywami. "Już czuję zapach tego drewna" - możemy przeczytać w komentarzach. Dom składa się m.in. z dużego salonu i antresoli, na którą prowadzą kręte schody. Jest bardzo jasno i przestronnie dzięki ogromnym oknom. W jednym z pomieszczeń znalazł się piecyk kaflowy, który stał się obiektem zachwytów internautów. "Piękny, jak ja lubię takie cuda" - piszą. Także Kasia Gąsienica jest zakochana w swoim domu. "Jeszcze tylko lampy i kanapa i tam śpię!" - poinformowała na początku lipca. Jesteście ciekawi, jak wyglądają wnętrza domu ulubieńców z "Goggleboxa"? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.