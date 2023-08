30 lat temu Elżbieta Dmoch zrezygnowała ze śpiewania i wycofała się z życia publicznego. Obecnie artystka mieszka w małym mieszkaniu znajdującym się na Saskiej Kępie w Warszawie. Może liczyć na wsparcie i pomoc od Polskiej Fundacji Muzycznej. Ma zapewnione m.in. zakupy i pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych. Do wokalistki cyklicznie zagląda pielęgniarka. Odwiedza ją również grupa najbliższych przyjaciół. Elżbieta Dmoch otrzymuje niskie świadczenie emerytalne. W związku z tym Polska Fundacja Muzyczna zadecydowała o remoncie jej mieszkania. W sieci powstała już specjalnie przygotowana akcja finansowa.

Elżbieta Dmoch będzie miała wyremontowane mieszkanie

Prace budowlane idą pełną parą. Remont w mieszkaniu wokalistki trwa już miesiąc. "Remont zaczęliśmy pod koniec lipca, wcześniej musieliśmy spotkać się z przedstawicielami spółdzielni, spotkaliśmy się też z fachowcami od wody, gazu i prądu, bo trzeba wymienić całą instalację. Trochę to trwało, ale prace ruszyły" - powiedział Tomasz Kopeć w rozmowie z "Faktem".

Do tej pory członkom Polskiej Fundacji Muzycznej udało się już odnowić dwa pomieszczenia. "Gruntowny remont przeprowadziliśmy jak dotąd w kuchni i łazience. Dzięki wsparciu spółdzielni mieszkaniowej wymieniliśmy także instalacje: hydrauliczną i w części elektryczną. Wszystkie stare płytki PCV zostały skute i w ich miejsce zostały położone nowe, których wybór oczywiście z panią Elą konsultowaliśmy" - opowiadała Magdalena Porzyńska portalowi Plejada.

Trwa remont w mieszkaniu Elżbiety Dmoch. Potrzebna jest pomoc finansowa

Jak się okazuje, Elżbieta Dmoch nie jest w stanie uczestniczyć przy remoncie, ale stale mu się przygląda i bacznie nadzoruje przebieg prac. "Stan zdrowia Pani Eli nie do końca pozwala na to, by mogła uczestniczyć w tym remoncie aktywnie, ale jest obecna w mieszkaniu podczas większości prac" - dodała koordynatorka akcji.

Na rzecz remontu w sieci została utworzona specjalna zbiórka. Polska Fundacja Muzyczna prosi o wsparcie, a zebrane środki planuje przekazać na wykończenie mieszkania. "Remontu wymaga wszystko, ekipa już pracuje, ale potrzebujemy wiele sprzętów i wsparcia, dlatego startujemy z akcją pod nazwą "Więc chodź, pomaluj jej świat - remont u Eli Dmoch". Otworzyliśmy też specjalne konto. Fani pani Elżbiety zawsze ją wspierali, wierzę, że tak będzie i teraz" - tłumaczył Tomasz Kopeć.