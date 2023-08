Anna Lewandowska od dłuższego czasu trenuje bachatę. Widać, że jest to coś, co sprawia jej dużą przyjemność. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie brakuje nagrań z gorącego tańca z trenerem Mathiasem Fontem, który dołączył także do teamu żony Lewandowskiego. Pod jednym z tiktoków fani zaczęli ostrzegać piłkarza i sugerować, że ją i tancerza łączy coś więcej. Głos zabrała nawet sama trenerka. Internauci jednak nie odpuszczają i wciąż piszą o Mathiasie nawet pod rodzinnymi zdjęciami sportowca. Postanowiliśmy zapytać eksperta od mowy ciała Maurycego Seweryna o to, aby ocenił, czy rzeczywiście iskrzy między Anną Lewandowską i trenerem bachaty. Robert może odetchnąć z ulgą?

Fani sugerują, że Lewandowską łączy coś więcej z trenerem bachaty. Co na to ekspert od mowy ciała?

Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn zapewnia, że Robert Lewandowski może być spokojny. U tańczącej pary dostrzega jedynie profesjonalizm. Nie widzi także żadnego dotyku poza tym, niezbędnym w tańcu.

Pan Robert Lewandowski nie musi się obawiać o żonę i nie tylko w tym tańcu. Oboje tancerze bardzo poważnie podchodzą do swojej pracy. Widać to w skoncentrowaniu (w mimice), widać to w gestach (w szybkości ruchów, w ich demonstracyjnym i delikatnym wykonaniu) w kinestetyce ciała (zgięciach, krokach), zbliżaniu się do siebie i w formie dotykania się. Ma ona wymiar delikatny, co w gorącym tańcu, jakim jest bachata dla tych dwojga ludzi, którzy przecież "czują Hiszpanię", jest bardzo trudne

"Haptyka przyjmuje wymiar czysto zawodowy (wysokość dotykania pani Anny przez partnera, nie zniża się poniżej linii talii). Na marginesie dodam, że pani Anna kontroluje dotyk swojego partnera (co widać na zdjęciu poniżej)" - dodaje.

Anna Lewandowska z trenerem bachaty Fot. TikTok/@annalewandowska

Ekspert uważa jednak, że im dłużej Anna Lewandowska będzie ćwiczyć z trenerem, tym bardziej się do niego zbliży. Wygląda na to, że fanom emocji nie zabraknie. "W mojej opinii, im dłużej ta para będzie ćwiczyć (bo na razie ruchy nie są płynne), tym będą bliżej siebie. Bliżej siebie w rozumieniu odległości między tancerzami. Płynność będzie wymagała zbliżenia się, pewnego erotyzmu, a to będzie moim zdaniem budziło jeszcze większe spekulacje i emocje. Bez tego erotyzmu się nie obejdzie. A na razie niemal go nie ma w tym tańcu" - podsumował. Więcej zdjęć tańca Lewandowskiej z Mathiasem Fontem znajdziecie w galerii na górze strony.