Filip Chajzer żegna się ze stacją TVN. W obszernym wyjaśnieniu, które napisał na Instagramie, poinformował, że został wezwany "na dywanik". Po rozmowie z szefostwem stacji i przemyśleniu swojego stanowiska postanowił sam zrezygnować z dalszej współpracy. Podkreślił, że nic nie jest warte oddawania własnej wolności. "W życiu trzeba być szczerym. Ściema zawsze ma krótkie nogi. Dlatego należy się wam pełna informacja. Dziś zostałem wezwany "na dywanik" w TVN. Powodem jest moja "działalność uliczna" - zaczął dziennikarz.

Filip Chajzer odchodzi z TVN. "Uznali to za za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy"

Filip Chajzer od zawsze wzbudzał kontrowersje. Jedni widzowie go kochają, inni nie trawią, ale trzeba przyznać mu jedno. Był jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w stacji TVN. Dziennikarz jeszcze na gorąco postanowił opowiedzieć, o sytuacji, która miała miejsce kilka godzin temu. Jak sam twierdzi, wezwano go "na dywanik" za przeprowadzenie ulicznej sondy. "Moja sonda z Panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych socjal mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu ZET zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy" - wyjaśnił we wpisie. Po przeprowadzeniu rozmowy dziennikarz sam zdecydował się odejść ze stacji.

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów, rozwiązuję właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją. (...) Pisząc to, zbiera mi się łezka. Mam wspaniałych rodziców i również talent, którego nie zmarnuje. Ostatnie zdanie to już zasługa mojego terapeuty. Wierzę w siebie i znam swoją wartość. Nie mogę być czyimś zakładnikiem we własnym życiu! - napisał na Instagramie

