Izabela Janachowska to jedna z tych kobiet, które nie boją się wyrażać własnego zdania. Była tancerka bez oporów mówi, co tak naprawdę myśli i często publikuje coraz to nowsze treści w mediach społecznościowych. Jej prawdziwą pasją jest branża ślubna, w której odnajduje się doskonale. W rozmowie z Weroniką Zając - dziennikarką naszego portalu Janachowska oceniła suknię ślubną Małgorzaty Kożuchowskiej. Zdradziła, czy jej zdaniem w tym przypadku prostota się obroniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska wspomina swoje kreacje z Telekamer

Izabela Janachowska spojrzała okiem ekspertki na suknię ślubną Małgorzaty Kożuchowskiej. Zdobyła się na szczere wyznanie

Podczas wywiadu dla naszego portalu Izabela Janachowska zmierzyła się z wieloma pytaniami. Pojawiły się nie tylko te przygotowane przez dziennikarkę, ale również nurtujące internautów. Wyjątkowo interesujący okazał się moment, w którym była tancerka oceniła kreację ślubną Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka powiedziała "tak" 15 lat temu i w ten wyjątkowy dzień zdecydowała się na ponadczasowy minimalizm. Widać, że w takim wydaniu czuła się doskonale.

Myślę, że Małgosia wyglądała pięknie na swoim ślubie. Zdecydowała się na bardzo prostą i klasyczną suknię, która po 15 latach nadal prezentuje się świetnie. Suknia była idealnie dobrana do jej sylwetki. Oczywiście ona ma nienaganną figurę. Był piękny dekolt, świetnie podkreślił biust. Talia była też ładnie zaznaczona. Widać, że suknia była wykonana z świetnej tkaniny. Przypuszczam, że to była jedwabna suknia. Jakość absolutnie widać na zdjęciu. Jestem cała na tak - powiedziała Izabela Janachowska w rozmowie z Weroniką Zając.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła Izabelę Janachowską. Jej suknia ślubna zrobiła wrażenie na ekspertce ślubnej

Małgorzata Kożuchowska wzięła ślub 15 lat temu. Był to z pewnością jeden z najszczęśliwszych dni w życiu aktorki. Powiedziała ona "tak" Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Uroczystość odbyła się dokładnie 30 sierpnia 2008 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Małżonkowie świętowali 15 rocznicę ślubu. Więcej zdjęć ze ślubu Małgorzaty Kożuchowskiej w galerii na górze strony.

Ślub Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartłomieja Wróblewskiego KAPiF.pl