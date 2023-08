Politycy wiodą życie na świeczniku i codziennie słyszymy o nich w mediach. Głośno jest także o ich dzieciach, które nie zawsze chcą przebywać w blasku fleszy i wolą życie z dala od tego zamieszania. Bywają także sytuacje, kiedy latorośle osób pełniących ważne funkcje w państwie mają kłopoty z prawem i stawiają swoich rodziców w bardzo niezręcznym położeniu, kiedy ci zmuszeni są tłumaczyć się z ich występków na publicznym forum. Tak było w przypadku synów trzech polityków, którzy mieli słabość do alkoholu.

Poważne kłopoty dzieci polityków. Czarnecki nie chciał komentować występku syna

Syn europosła Ryszarda Czarneckiego, Przemysław Czarnecki, w 2022 roku wylądował na izbie wytrzeźwień, a następnego dnia ze spuszczoną ze wstydu głową opuścił w blasku fleszy budynek na Kolskiej. O tej historii rozpisywały się wszystkie gazety i portale.

Mężczyzna został zatrzymany na przystanku autobusowym i jak podaje Polityka, z nieoficjalnych ustaleń wynikało, że miał we krwi aż 2 promile alkoholu. Posła przewieziono na Kolską i izbę wytrzeźwień mógł opuścić, dopiero kiedy alkomat wskazywał zero promili. A to dało odpowiednią ilość czasu reporterom, aby czekali na niego na miejscu gotowi przeprowadzić gorącą relację z "uroczystego" opuszczenia budynku. Co na to jego ojciec? Polityk nie chciał komentować sprawy. "Nie komentuję, nie rozmawiam na ten temat" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Syn Tadeusza Cymańskiego prowadził pod wpływem. "Mogę tylko przeprosić"

Syn Tadeusza Cymańskiego także nie stronił od alkoholu. W 2006 roku zatrzymała go policja z Malborka, bo prowadził samochód po pijanemu. Jak podaje portal money.pl w krwi ówczesnego 22-latka wykryto 0,7 promila alkoholu. Co na to poseł? Zareagował od razu i w rozmowie z PAP przyznał, że poniósł porażkę jako ojciec, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło. "Mogę tylko przeprosić swoich sympatyków za rozczarowanie, bo moje dzieci świadczą o mnie. Dzieci polityków nie mają i nie powinny mieć żadnej taryfy ulgowej. Uderzył we mnie, uderzył w rodzinę, może w niezamierzony sposób, ale takie są fakty. Nie jest łatwo być dzieckiem ludzi publicznych, ale z drugiej strony trzeba umieć też myśleć" - stwierdził poseł.

Syn Lecha Wałęsy dwukrotnie stawał przed sądem za jazdę po pijanemu

W 2017 roku media obiegła informacja o śmierci syna Lecha Wałęsy. Ciało 43-letniego Przemysława Wałęsy znalazł w jego mieszkaniu jeden z członków rodziny. Jak później poinformowano, zmarł z powodów zdrowotnych. Mimo że syn polityka chciał pozostać w cieniu z dala od kariery ojca, to zrobiło się o nim głośno, kiedy w 1993 roku spowodował wypadek samochodowy. Był wtedy pod wpływem alkoholu i skazano go na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Dziesięć lat późnej ponownie zdecydował się prowadzić auto pod wpływem alkoholu. W 2003 spowodował wypadek i najpierw uderzył w mercedesa, a potem w radiowóz policyjny. Jak donosi portal wp.pl wykryto w jego krwi 1,99 promila alkoholu. W sądzie przyznał się do winy i skazano go na dziewięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata.

