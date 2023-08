Chociaż współpraca księcia Harry'ego i Meghan Markle ze Spotify zakończyła się z hukiem, wciąż łączy ich kontrakt z Netfliksem. Premierę miał nowy serial, którego producentem wykonawczym jest książę Sussexu. Opowiada on o Invictus Games, wydarzeniu, którego inicjatorem jest Harry. Są to międzynarodowe zawody sportowe dla żołnierzy i weteranów wojennych. Mąż Meghan Markle jest także jednym z bohaterów dokumentu. Opowiedział o trudnych chwilach, z którymi mierzył się po powrocie z misji w Afganistanie. Nie oszczędził przy tym rodziny królewskiej.

Książę Harry w nowym dokumencie gorzko o rodzinie królewskiej

Książę Harry dwukrotnie brał udział w misjach w Afganistanie - w latach 2007-2008 oraz w 2012 roku. Podczas drugiego wyjazdu pełnił funkcję jednego z pilotów śmigłowca bojowego Apace. W swojej głośnej autobiografii "Spare" wyznał, że zabił wówczas 25 talibów. Po tych trudnych doświadczeniach zdał sobie sprawę, że wciąż nie wyleczył się z traumy po śmierci matki.

Wyzwalaczem dla mnie był powrót z Afganistanu, ale wszystko zaczęło zbierać się w 1997 roku, kiedy miałem 12 lat. Utrata mamy w tak młodym wieku to trauma, której długo nie byłem świadomy - powiedział.

Nie ma wątpliwości, że w dokumencie Harry ponownie uderza w członków rodziny królewskiej. Chodzi o brak wsparcia, którego nie otrzymał po powrocie z pierwszej misji. "Najtrudniejsze było dla mnie to, że nikt wokół mnie nie mógł mi pomóc. Nie miałem struktury wsparcia, sieci ani porad ekspertów, którzy mogliby określić, co tak naprawdę się ze mną dzieje" - powiedział. Następnie poruszył kwestię terapii i tego, że wiele osób decyduje się na nią, będąc w bardzo złej kondycji psychicznej. "Niestety, większość z nas, po raz pierwszy zaczyna rozważać terapię, leżąc na podłodze w pozycji embrionalnej, żałując, że wcześniej nie poradziło sobie z niektórymi sprawami. I to właśnie chcę zmienić" - zapewnił. Więcej zdjęć księcia Harry'ego, także to z misji w Afganistanie, znajdziecie w galerii na górze strony.