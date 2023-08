Ilona Wrońska i Leszek Lichota są rodzicami dwójki dzieci - Nataszy i Kajtka. Nastolatkowie są już na etapie szkoły średniej. Teraz okazuje się, że po krótkim epizodzie z nauką stacjonarną, pociechy aktorskiej pary wracają do domowego nauczania, które pozwoliło im kształcić się wiele lat. Dzięki temu we wrześniu nie będą musieli zaglądać do książek. Według swoich założeń, naukę rozpoczną dopiero w październiku. Znana - z roli Kingi w "Na Wspólnej" - aktorka, nie ukrywa, że nie ma dobrego zdania o polskim systemie edukacji, o czym opowiedziała właśnie w nowej rozmowie.

Gdy dzieci Wrońskiej chodziły do szkoły, nie miały czasu na pasje

Ilona Wrońska wytłumaczyła, dlaczego według jej dzieci, tradycyjna szkolna edukacja nie jest dla nich. Przekonali się o tym na własnej skórze, bo chodząc do szkoły, nie mieli na nic czasu. "Jeśli idziesz do szkoły, musisz się podporządkować wielu rzeczom, a oni przez te lata edukacji domowej mieli dużo wolności. Trudno więc jest zaakceptować fakt, że nagle nie ma się czasu na swoje pasje, bo dochodzą prace domowe, przygotowania do testów i sprawdzianów. To pochłaniacz czasu, który oni chcą spożytkować inaczej" - wyznała w nowym wywiadzie dla Plejady Ilona Wrońska.

Swego czasu aktorka zdradziła, w jaki sposób uczą się jej dzieci w domu. "Wypracowaliśmy sobie system, który się świetnie sprawdza w naszym przypadku. Naukę podzieliliśmy dzieciom na bloki. Polega to na tym, że przez półtora miesiąca skupiamy się tylko na dwóch przedmiotach i ich się z dziećmi uczymy. Później dzieci zaliczają w szkole ten przerobiony materiał z całego semestru. Po zaliczeniu odkładamy te przedmioty na półkę i do końca semestru się nimi nie zajmujemy i bierzemy się za następny przedmiot" - opowiadała Wrońska trzy lata temu w "Fakcie". W liceum dzieci nie potrzebują już pomocy szkolnej rodziców.

Wrońska mówi, co zmieniłaby w polskim systemie szkolnictwa

Kontakt z rówieśnikami w szkole wpłynął na nich najbardziej pozytywnie i zyskali nowe znajomości. "Problem tkwi jednak w systemie nauczania, który jest przestarzały i niedopasowany do dzisiejszych potrzeb" - oceniła aktorka i sprecyzowała, co jej się najbardziej nie podoba w polskim systemie szkolnictwa. Przy okazji Ilona Wrońska zdradziła, jak widziałaby pewne rozwiązania w edukacji w liceum. "Dzieci są przeładowane materiałem, więc trzeba dać im oddech i możliwość wyboru przedmiotów, których chcą się uczyć. Przecież w liceum młody człowiek powinien mieć już taką możliwość. Jeżeli nie chce uczyć się matematyki, bo podstawy poznał w szkole podstawowej i są one dla niego wystarczające w codziennym życiu, po co zmuszać go do tego jeszcze w liceum? Może woli historię sztuki, albo coś innego?" - dodała Wrońska.

