Julia Królikowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie lubią nadmiernego rozgłosu wokół własnej osoby. Aktorka jest obecna w mediach społecznościowych, lecz stara zachować dla siebie i swoich najbliższych choć kawałek własnego, niedostępnego dla opinii publicznej świata. Najnowsze zdjęcie na instagramowym koncie siostry Antka Królikowskiego wywołało niemałe zamieszanie. Serialowa Kasia podzieliła się ze swoimi fanami fotografią, do której zapozowała z dzieckiem na rękach. Trzeba przyznać, że w tym przypadku taki widok to prawdziwa sensacja.

Julia Królikowska opublikowała zdjęcie z dzieckiem na rękach. Fotografia jest naprawdę wymowna

Na instagramowym koncie Julii Królikowskiej zrobiło się naprawdę intrygująco. Wszystko za sprawą niecodziennego zdjęcia, którym aktorka podzieliła się z internautami. Zapozowała do niego w kapeluszu i fantazyjnych kolczykach. Uwagę przykuwa jednak dziecko umieszczone w nosidełku. Maleństwo widać jedynie bokiem. Jest mocno przytulone do aktorki. O ciąży siostry Antka Królikowskiego mówiło się głośno już jakiś czas temu. Zgodnie z internetowymi spekulacjami dziecko miało przyjść na świat jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Żaden z członków rodziny Królikowskich nie potwierdził jednak tej informacji.

Julia Królikowska wywołała ogromne zamieszanie. Wszystko za sprawą zdjęcia, którym podzieliła się z fanami

Julia Królikowska dała się poznać szerszej publiczności jako córka rozpoznawalnych aktorów oraz Kasia z "Klanu". Przyszła na świat 21 lutego 1999 roku. Ma więc obecnie 24 lata. Mimo młodego wieku bliskie są jej tradycyjne wartości. Królikowska wyszła za mąż dwa lata temu. Jej serce skradł starszy o kilka lat Piotr Jakub Nowak. Analizując zdarzenia z życia Królikowskiej całkiem możliwy wydaje się fakt, że dziecko ze zdjęcia jest jej dzieckiem. Informacja ta nie została jednak w żaden sposób potwierdzona i wciąż jest jedynie domysłem. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Julia Królikowska z dzieckiem Fot. instagram.com/@authentic_julga