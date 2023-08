Plotek jako pierwszy podał w mediach informację, że Dodaodfollowała prawie wszystkie profile na Instagramie. Obecnie gwiazda obserwuje jeden profil - swojej nowej marki kosmetycznej Doda D'Eau. Zaczęło się od wyrzucenia z Instagrama Dariusza Pachuta, później także znajomych z branży, fanów, kolegów i przyjaciół. W najnowszej relacji piosenkarka postanowiła wyjawić przyczyny takiej decyzji.

Doda ma dość internetowych plotek na swój temat. Chce się odciąć

Okazuje się, że Doda źle znosi różne plotki na swój temat. Postanowiła zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Co więcej, dodała, że wzięła udział w kampanii, która właśnie ma poruszać kwestię zdrowia psychicznego. Wyznała, że ludzie show-biznesu są przebodźcowani, stąd też powinni odcinać się od niektórych sytuacji i wyciszać się.

Staram się nie żyć tymi wszystkim internetowymi plotkami ze względu na moje zdrowie psychiczne. Niedługo wychodzi taka kampania, której jestem twarzą. Zgodziłam się na udzielenie tego wywiadu właśnie dlatego, żeby ludzie zrozumieli jak ważne jest zdrowie psychiczne i odseparowywanie się od różnych rzeczy, związanych z przebodźcowaniem.

Doda: Nie muszę obserwować znajomych na Instagramie

Doda wyznała fanom, że coraz bardziej będzie ograniczać swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jej obecność na Instagramie ma się czasem odbijać przeciwko niej. To samo tyczy się większego oddzielenia życia rodzinnego od zawodowego. A warto dodać, że do tej pory raczej nie miała z tym problemów. Chętnie chwaliła się kolejnymi związkami w sieci i opowiadała o nich w wywiadach. Nie miała też problemu z tym, żeby pokazywać rodzinę i przyjaciół w reality-show. Teraz Doda postanowiła zrobić kilka kroków wstecz.

Musicie też zrozumieć pewne moje decyzje, jak na przykład całkowite odobserwowanie wszystkich. Ja będę się starała z biegiem czasu coraz bardziej odseparowywać swoje życie od Instagrama i od social mediów. W ostatnich miesiącach zauważyłam, że niestety moja obecność tutaj nie do końca zawsze jest potem, w różnych sytuacjach, wykorzystywana w dobry sposób. Niekiedy się to odbija przeciwko mnie. Chciałabym odseparować mój sceniczny wizerunek, alter ego i moje życie estradowe i show-biznesowe od mojego życia rodzinnego, prywatnego, od przyjaciół. Nie muszę ich obserwować na Instagramie. Nie muszę obserwować swoich znajomych na Insta. Jeśli będę chciała wiedzieć, co u nich, to po prostu do nich zadzwonię. A nie, że obejrzę InstaStories i nie zadzwonię w ogóle, bo już będę wiedziała wszystko

Doda swojego live'a na Instagramie zakończyła kwestią rozwoju technologii. "Wiem, że świat się bardzo prężnie rozwija. Za chwilę wychodzą te okulary Apple'a, czy c**j wie co, świat zombie, ludzie będą zaraz totalnie wyprani z emocji i będą się komunikować, zamiast językiem ciała i emocji, i po prostu patrzeć sobie w oczy, to będą czytać algorytmami. Ja się w takim razie cofam, ja wracam do korzeni. Obserwuję w tym momencie jedną markę, czyli moje Doda D'eau (...). Mam nadzieję, że to rozumiecie, te moje różne decyzje" - podkreśliła Doda na Instagramie.

Doda Fot. Instagram.com/dodaqueen screen