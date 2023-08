Zofia Zborowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoim życiem prywatnym. Aktorka regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych coraz to nowsze posty. Informuje w ten sposób, co u niej słychać. Tym razem na jej instagramowym koncie zrobiło się naprawdę gorąco. Nowy kolor włosów to z pewnością nie jest opcja dla wszystkich. Trzeba mieć odwagę, żeby postawić na róż.

Zobacz wideo Zofia Zborowska narzeka na InstaStories. W tle woła ją córka

Zofia Zborowska miała dość swoich włosów. Postawiła na radykalną zmianę. Padło na wściekły róż

Najnowszy post na instagramowym koncie Zofii Zborowskiej wywołał niemałe zamieszanie. Popularna aktorka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami zdjęciem fryzury. Zborowska zaszalała i wybrała bardzo odważny kolor. O ile sama linia cięcia nie uległa radykalnej zmianie, to nowy kolor jest zupełnie inny od poprzedniego. Klasyka poszła w zapomnienie.

No to co mordeczki? Pink Hair yay or nay? Ja się jaram! #pinkhairdontcare #newlook #pink - napisała na swoim instagramowym koncie Zofia Zborowska.

Zofia Zborowska jest zachwycona swoim nowym wizerunkiem. Przeszła ogromną metamorfozę włosów

Z krótkiego opisu aktorki wynika, że bardzo dobrze czuje się w nowej fryzurze. Niecodzienny kolor włosów podkreśliła t-shirtem w podobnej tonacji. Nowy kolor jest odważny, lecz mimo wszystko nie wygląda sztucznie. Wszystko za sprawą ciemnego odrostu, który wyostrzył rysy twarzy aktorki. Internauci zasypali Zborowską lawiną komentarzy. Większości z nich przypadł do gustu nowy wizerunek artystki. Więcej zdjęć Zofii Zborowskiej w galerii na górze strony.

Jak pani się jara, to nam nic do tego. Ale jak już pani pyta, to moim zdaniem 100% yey!

Genialne. Idealnie do Ciebie pasują.

Spoko, ja mam cztery dyszki i wczoraj sobie strzeliłam fioletowo-czerwono-pomarańczowe włosy. Róż też jest ekstra. Pozdrowionka.

Zofia Zborowska Fot. instagram.com/@zborowskazofia