Edward Miszczak po przejęciu kierownictwa w stacji Polsat najpierw zrobił generalne porządki i pozwalniał część personelu, a teraz chce przyciągnąć nowych widzów i startuje z formatami, które za granicą biją rekordy oglądalności. Jednym z nich jest program "Real Housewives Warszawa", który startuje już jesienią. Seria pokazuje życie bogatych mieszkanek metropolii i za granicą był prawdziwym fenomenem. W edycji z Miami wzięła udział prowadząca "Top Model" Joanna Krupa, ale w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że cześć konfliktów była sztucznie generowana przez produkcję i teraz żałuje udziału w show. Już wiadomo, że w polskiej edycji wśród uczestniczek pojawi się m.in. Barbara Sobczak i Monika Żochowska. Kolejną uczestniczką jest żona popularnego przed laty rapera Jurasa. Co o niej wiemy?

REKLAMA

Zobacz wideo Zespół Blue Cafe o show Dody. Czy sami przyjęliby taką propozycję? "To byłoby ciekawe"

"The Real Housewives. Żony Warszawy". Anna Wrońska od lat współpracuje z luksusowymi markami modowymi

Kolejną bohaterką "The Real Housewives. Żony Warszawy" będzie Anna Wrońska, żona znanego rapera Jerzego Wrońskiego, który działa pod pseudonimem Juras. Para w 2019 roku powiedziała sobie sakramentalne "tak", a ich wesele odbyło się na nadwiślańskiej plaży. Świadkiem pary młodej był raper Wojciech "Sokół" Sosnowski, a wśród gości sama śmietanka towarzyska. Anna była wtedy w 23. tygodniu ciąży. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie obejrzeć tutaj.

Anna Wrońska jest od 16 lat związana z modą i współpracowała z najbardziej luksusowymi markami takimi jak m.in. Versace czy Armani. Obecnie jest dyrektorką PR ekskluzywnego domu handlowego Vitkac, a jej Instagram wręcz ocieka luksusem. Uczestniczka nowego show ma też swój własny podcast i opublikowała kilka ebooków o przedsiębiorczych kobietach i branży modowej takich jak m.in. "Niezależne kobiety. O ich sukcesie" więc z pewnością idealnie nadaje się do nowego programu Polsatu. Będziecie oglądać? Seria startuje już 6 września o godzinie 20:05.

"The Real Housewives. Żony Warszawy". Kogo jeszcze zobaczymy w programie?

Seria "The Real Housewives. Żony Warszawy" startuje wraz z jesienną ramówką stacji Polsat. Wśród pozostałych uczestniczek same kobiety sukcesu. Reprezentują różne branże, łączy je pracowitość i zamiłowanie do luksusu. "Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność" - podkreślił Edward Miszczak. Na ekranie zobaczymy m.in. Monikę Żochowską, współzałożycielkę i CEO marki Glov i Barbarę Sobczak, która jest specjalistką od implantologii jamy ustnej i prowadzi własne kliniki w Warszawie i Dubaju.