Małgorzata Kożuchowska w 2008 roku stanęła na ślubnym kobiercu i wyszła za mąż za dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego. Sześć lat później na świecie pojawił się syn pary. Chłopiec otrzymał imiona: Jan Franciszek. Aktorka rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego, a w mediach społecznościowych próżno szukać rodzinnych kadrów. Tym razem zrobiła jednak mały wyjątek i z okazji 15. rocznicy ślubu pokazała kilka niepublikowanych wcześniej ujęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o Łepkowskiej. "Czasami wbiła mi jakąś szpilę"

Małgorzata Kożuchowska obchodzi 15. rocznicę ślubu. Podzieliła się wyjątkowym kadrem

Małgorzata Kożuchowska udostępniła na Instagramie trzy zdjęcia. Pierwsze z nich pochodzi prosto z ceremonii ślubnej. Aktorka siedzi w kościele obok męża. Na ich twarzach goszczą promienne uśmiechy. Oboje mają na sobie eleganckie i wyszukane stylizacje. W tym wyjątkowym dniu gwiazda postawiła na subtelną suknię ślubną z długim welonem. Z kolei jej wybranek miał na sobie klasyczny garnitur o czarnym kolorze.

Do załączonych fotografii Małgorzata Kożuchowska dodała krótki, lecz wymowny wpis. Aktorka przyznała, że jest wdzięczna za wspólny czas wypełniony miłością. "Miłość to strzeżenie dobra w drugim człowieku" ks. P. Pawlukiewicz. To już 15 wspólnych lat! Kryształowe gody. Wow! Z dumą i wdzięcznością!" - napisała. Na kolejnych zdjęciach możemy zobaczyć roztańczony imprezowy kadr oraz błogie chwile spędzane na łonie natury w towarzystwie najbliższych.

Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się ślubnym kadrem. Internauci zapiali z zachwytu

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Fani aktorki byli pod ogromnym wrażeniem i nie szczędzili jej ciepłych słów. W reakcjach pojawiły się same komplementy oraz piękne życzenia na kolejne wspólne lata. "Dużo miłości! Wciąż najpiękniejsza suknia" - napisała jedna z internautek. "Pani Małgosiu wszystkiego dobrego na kolejne lata" - dodała kolejna. "Jaki piękny cytat, wiele dobra na kolejne lata!" - zauważyła następna. "Pięknych następnych, kochajcie się nieprzyzwoicie mocno!" - napisała kolejna. Więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykuły.

Małgorzata Kożuchowska KAPiF.pl / KAPiF.pl