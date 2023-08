Wyznanie, na które zdobyła się Selima Sfar wstrząsnęło nie tylko światem sportu, ale również całą opinią publiczną. Popularna tenisistka po latach ujawniła, że była gwałcona przez swojego trenera. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy sportsmenka miała 12 lat. Koszmar trwał długo, a jako wówczas nastolatka nie wiedziała, co powinna zrobić. Sfar rozmowie z "L'Equipe" powiedziała, że wtedy nie rozumiała, co tak naprawdę się dzieje.

Tunezyjska tenisistka przeszła przez prawdziwe piekło. To, co robił z nią trener tenisa woła o pomstę do nieba

Wywiad, którego udzieliła "L'Equipe" Selima Sfar wywołał prawdziwą sensację. Tunezyjska tenisistka wyznała w nim, że przez długi czas była gwałcona. Szokująca sytuacja trwała aż trzy lata. Nastoletnia wtedy Sfar nie wiedziała, jak powinna się zachować. Nie miała świadomości, że dzieje się coś złego. Teraz patrzy na traumatyczne przeżycia z zupełnie innej perspektywy.

W połowie podróży, była pierwsza w nocy, zatrzymał się na poboczu drogi i zaczął mnie dotykać, robić mi różne rzeczy. Wtedy nawet nie wiedziałam, co się dzieje, nic nie rozumiałam. 35 lat temu były inne czasy. 12 lat wtedy to nie to samo, co 12 lat teraz. Wiedziałam tylko, że jestem z jednym z najlepszych trenerów na świecie, "Bogiem" tenisa we Francji (...) Trener gwałcił mnie od 12 roku życia" - powiedziała Selima Sfar w rozmowie z "L'Equipe".

Selima Sfar padłą ofiarą gwałciciela. Jej koszmar trwał aż trzy lata

Zajście w samochodzie było tylko początkiem. Później trener pozwalał sobie na coraz więcej. Czuł się bezkarny w swoim zachowaniu. W wieku 16 lat tenisistka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem. Podjęła decyzję o wyjeździe z Francji do Londynu. To tam trenowała na własną rękę i przyniosło to ogromne sukcesy. Traumatyczne przeżycia pozostawiły jednak na jej psychice ogromną bliznę. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

W trakcie mojej kariery tenisowej za każdym razem, gdy byłam o krok od wielkiego zwycięstwa, zamierałam. Najgorszą rzeczą w tych wszystkich latach jest wyeliminowanie poczucia winy i wstydu. Nawet w mojej rodzinie niektórzy ludzie mówili mi, dlaczego nie powiedziałeś "nie". To najgorsza rzecz, jaką mogłam usłyszeć- dodała Selima Sfar w rozmowie z "L'Equipe".

Selima Sfar Fot. instagram.com/@selimasfar

Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 proc. nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112