Janusz Kowalski nie po raz pierwszy skomentował poczynania opozycji. Wielokrotnie wytknął błędy Donaldowi Tuskowi i jawnie mówi o tym, co mu się nie podoba w innych politykach. Co nowego Kowalski skomentował na X (Twitterze)? Postanowił poruszyć temat wyborów, posługując się nagraniem z udziałem Ralpha Kamińskiego.

Janusz Kowalski wyśmiał fragment emitowany w TVN. Wziął w nim udział Ralph Kamiński

Stacja wyemitowała fragment wypowiedzi Ralpha Kamińskiego, który zachęca Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu 15 października 2023 roku. Nagranie znalazło się na X (Twitterze), gdzie po przemowie artysty puszczono fragment jego utworu "Pies", w którym nie tylko śpiewa, ale i szczeka. Sklejony materiał przypadł do gustu Kowalskiemu, który udostępnił go z następującym podpisem: "TVN mobilizuje wyborców dla Tuska i Giertycha. Paradne". Zaznaczmy przy tym, że pewien czas temu jeden z dziennikarzy TOK FM, Grzegorz Sroczyński nazwał grupę sprzyjającą opozycji Silni Razem, "wściekłymi kundelkami". Ponadto Marcin Meller również nawiązał do psów, kiedy mówił o wyborcach PO. Określił ich "ratlerkami".

Jak użytkownicy X (Twittera) zareagowali na wpis Kowalskiego?

Liczba reakcji na wpis wiceministra rolnictwa wzrasta z godziny na godzinę. Nie da się ukryć, że jest więcej głosów osób, którzy nie do końca zgadzają się ze zdaniem Kowalskiego. "Pan nie rozumie złożonego przekazu artystycznego", "Czy szczekanie do mikrofonu na własnym koncercie kogoś obraża?", "To że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że to jest złe", "Ten młody człowiek coś robi i coś sam już osiągnął" - czytamy w komentarzach. Po zdjęcia wiceministra zapraszamy do galerii.