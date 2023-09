23 lutego 2019 roku Meghan i Harry zostali nagrani podczas wizyty u marokańskiej rodziny królewskiej. Kiedy para wychodziła z samochodu, uwagę zgromadzonych zwrócił fakt, że ciężarna Meghan nie przeszła po czerwonym dywanie z Harrym, który miał dokonać inspekcji warty honorowej, a kilka kroków za nim. Film bardzo szybko obiegł sieć z podpisem "Dzień, w którym powiedziano Meghan, że nie może iść obok księcia Harry'ego na czerwonym dywanie". Twórca wideo całą winę zrzucił na protokół królewski i wskazał, że przyczyną miał być fakt, że czerwony dywan miał być tylko dla wyższych rangą członków rodziny królewskiej. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Meghan Markle nie przeszła po czerwonym dywanie z zupełnie innego powodu

Tak naprawdę to nie zrzeczenie się tytułów było powodem, przez który Meghan nie przeszła po czerwonym dywanie. Księżna po ogłoszonej decyzji w styczniu 2020 roku, jeszcze do marca wypełniała obowiązki wynikające z jej tytułu. Nagranie z kolei pochodzi z 2019 roku. Co więcej, żona Harry'ego kilka godzin wcześniej szła po czerwonym dywanie na lotnisku, zatem wnioski wyciągnięte przez autora nie są prawdziwe. Magazyn "Hello!" wyjaśnił, że plan przybycia zakładał, że książę Harry, który jest weteranem wojskowym, dokona samotnej inspekcji warty honorowej i to właśnie dlatego Meghan nie szła przy nim. Więcej zdjęć Meghan i Harry'ego znajdziesz w galerii na górze strony.

Ciężarna Meghan musiała przestrzegać wielu innych zasad protokołu

Królewskie ciąże ogłaszane są dopiero po upływie 12 tygodni, z uwagi na zdrowie matki i bezpieczeństwo dziecka. O narodzinach potomka pierwszy musi dowiedzieć się król Karol III. Księżna nie może wyprawić baby shower i nie może zdradzić płci dziecka swoim najbliższym. O tym, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka rodzina dowie się dopiero po narodzinach. Od ciężarnych księżnych oczekuje się również, że nie będą wyjeżdżać za granicę. ZOBACZ TEŻ: Projektantka sukni ślubnej Meghan Markle zdradziła jej tajemnicę. W tym miejscu ukryła "coś niebieskiego"