Jeśli myśleliście, że widzieliście w sieci już wszystko, to jesteście w błędzie. Ostatnio w mediach społecznościowych krąży nagranie z jednego z ukraińskich cmentarzy. Wśród grobów żołnierzy, którzy zginęli w obronie kraju przed armią rosyjską, przechadzają się dwie nastolatki... tanecznym krokiem. Dziewczyny nie zatrzymały się nawet przed mogiłą własnego ojca. Ten wybryk może je kosztować kilka lat odsiadki.

Tańczyły na grobach. Nie oszczędziły nawet swojego ojca

24 sierpnia na Instagramie pojawiło się nagranie z Cmentarza Leśnego w Kijowie. Widać na nie dwie młode dziewczyny - jak się później okaże, są to siostry. Ubrane w krótkie topy i obcisłe spodenki odwiedzają grób swojego ojca, który zginął niedaleko Izium, we wschodnim regionie donieckim podczas walki zbrojnej. Na początku nastolatki uśmiechają się do kamery w telefonie. Potem jedna z nich odkłada sprzęt nagrywający i pokazuje się w całej okazałości.

Zaczyna kołysać rękami w górze. Do tego dziwnego tańca dołącza po chwili druga z dziewczyn. Odwraca się tyłem do kamery i zaczyna twerkować. Po wszystkim nastolatki pozują jeszcze na kilka sposobów przed telefonem i na tym nagranie się kończy.

Społeczeństwo i władze oburzone zachowaniem nastolatek. "Przepraszam" nie wystarczy

Wideo szybko obiegło internet, wywołując prawdziwą burzę. W końcu sprawą zajęła się też i ukraińska prokuratura. Policja w ciągu godziny dotarła do młodocianych sprawczyń i dokonała aresztowania. Postawiony zostanie im zarzut profanacji grobu. Przerażone konsekwencjami nastolatki zamieściły oświadczenie w mediach społecznościowych, w których przepraszały za swoje zachowanie.

Ja i moja siostra przepraszamy. Szanujemy każdego żołnierza, który poległ za naszą ojczyznę. Odwiedzałyśmy grób naszego ojca, który zginął niedaleko Izium. Przyznajemy, że opublikowanie takiego wideo nie było właściwe. Nie miałyśmy zamiaru obrażać bohaterów. Zrobiłyśmy to, ponieważ znamy zwyczaje pogrzebowe naszego ojca. Uznałby to za zabawne. Wtedy nie uważałyśmy, że to coś złego, ale teraz żałujemy - tłumaczyły się.

Słowa skruchy nie wzruszyły jednak ani internautów, ani prokuratury. Dziewczyny wciąż czeka proces, który może zakończyć się dla nich kilkuletnim pobytem w więzieniu. Natomiast społeczeństwo nie zostawiło na nich suchej nitki, o czym świadczą chociażby komentarze zamieszczane pod oświadczeniem córek poległego żołnierza. "Zabawnie jest patrzeć na wasze twarze, kiedy najpierw potrząsałyście d**pami i śmiałyście się, a teraz płaczecie i przepraszacie. Nie ma usprawiedliwienia na to, co zrobiłyście", "Jak taka coś takiego mogło uderzyć wam do głowy?", "To nie zasługuje na wybaczenie" - czytamy. Więcej zdjęć zatrzymanych nastolatek znajdziecie w galerii na górze strony.