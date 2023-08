Osoby, które dziś są podziwiane przez tysiące, a nawet miliony, mogą mieć sławnych bliskich, z czego nie zdaje sobie sprawy każdy internauta. Oczywiście, nie umniejsza to im talentu - wielu muzyków, aktorów czy aktorek dziś przewyższa popularnością swoich krewnych. Kogo można zaliczyć do "nepo babies" w Polsce? Być może niektórzy będą zaskoczeni.

Zofia Zborowska-Wrona

Aktorka znana z takich produkcji jak "Miłość, seks & pandemia", "Przystań", "Rodzina na Maxa" czy "Barwy Szczęścia" jest dziś śledzona na Instagramie przez 493 tys. użytkowników. Chwali się na nim nie tylko poczynaniami zawodowymi, jakimi są np. kolejne spektakle z jej udziałem, ale chętnie pokazuje również życie rodzinne. Zborowska-Wrona jest żoną siatkarza Andrzeja Wrony. Zakochani doczekali się córki Nadziei. Aktorka nie ukrywa, że pielęgnowanie więzi rodzinnych jest dla niej bardzo ważne. Wiele zawdzięcza rodzicom aktorom - Marii Winiarskiej i Wiktorowi Zborowskiemu. Znany duet wspierał Zborowską od początku jej drogi. Zainteresowała się aktorstwem już w wieku nastoletnim.

Wiktor Zborowski z żoną, Marią Winiarską i córką Zofią. KAPIF

Maciej Stuhr

Aktor, którego znamy z takich filmów i seriali jak "Belfer", "Szadź", "Bad Boy", "Poranek kojota", "Chłopaki nie płaczą", "Planeta Singli" czy "Listy do M." jest synem cenionego aktora i reżysera Jerzego Stuhra. 48-letni gwiazdor nie ukrywa, że ojciec wiele mu pomógł w życiu. Jak powiedział Maciej w rozmowie z kultura.gazeta.pl, problemy zdrowotne Jerzego Stuhra sprawiły, że ten powoli zaczyna "tracić kontakt z rzeczywistością". W 2022 był bohaterem skandalu, gdyż został zatrzymany z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Maciej Stuhr wyznał, jak ta sytuacja odbiła się na jego relacji z ojcem. "To jest trudne, bardzo trudne. Całe życie był dla mnie wielkim autorytetem, a nie ukrywam, że chwilami chwieje się ten pomnik. Czasami jest się dumnym - wielokrotnie byłem z niego najdumniejszym człowiekiem na świecie, a czasami jest wstyd. To też nieobce mi uczucie".

Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Allan Krupa

19-letni artysta o pseudonimie Enso to syn wokalistki Edyty Górniak, za której przyczyną zaczął pojawiać się na salonach. Krupa często bywa na ściankach i chętnie występuje z mamą. Ponadto prężnie rozwija własną karierę muzyczną, co na co dzień można zaobserwować na jego Instagramie. Górniak darzy syna ogromnym wsparciem i kibicuje mu na każdej ścieżce. "Zawsze daje mi możliwość głosu w każdej podejmowanej decyzji, przez co jesteśmy z owej zadowoleni oboje. Przez okres dorastania dostałem też bardzo dużo wolności, dzięki czemu szybko się usamodzielniłem i ukształtowałem dzisiejszego siebie. Wszystko powyższe to tylko mały procent cech, które czynią moją mamę wyjątkową" - wyznał Krupa w rozmowie z "Super Expressem".

Edyta Górniak, Allan Krupa Fot. KAPIF

Helena Englert

Pociecha Jana Englerta i Beaty Ścibakówny ma talent aktorski po rodzicach. Otrzymała główną rolę w serialu "#BringBackAlice", a ponadto widzieliśmy ją w "Pokusie", "Znakach" czy "Diagnozie" u boku najbardziej znanych polskich aktorów. Helena Englert chętnie udziela wywiadów. W jednym z nich opowiedziała o tym, że chciałaby powtórzyć sukces swoich bliskich. "Jeszcze więcej chcę osiągnąć i nie ma w tym nic złego. Uważam, że to jest wartość, bo to znaczy, że nie osiądę na laurach nigdy, bo super trudno jest osiągnąć to, co osiągnął mój tata w tym kraju, więc jeżeli uda mi się to zrobić (a zawsze będzie ktoś, kto powie, że to się nigdy nie uda) i ja poczuję, że osiągnęłam bardzo dużo i spojrzę w tył w dorobek artystyczny i dojdę do wniosku, że wykorzystałam swój potencjał w 100 proc., to będę z siebie zadowolona. (...)" - wyznała w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz

Amadeusz - premiera KAPiF.pl / CONRAD PETER/KAPIF.pl

Olga Frycz

Dziś jest aktorką i influencerką. Wystąpiła w takich produkcjach jak "Wszystko, co kocham", "Pensjonat nad rozlewiskiem", "Cisza nad rozlewiskiem", "Miłość nad rozlewiskiem", "Dom nad rozlewiskiem" czy "Płynące wieżowce". Nie każdy wie, że Olga Frycz jest córką wielokrotnie nagradzanego aktora, Jana Frycza. Co ciekawe, na początku nie życzył on sobie, aby pociecha poszła w jego ślady. "Wiem, że coś komuś szepnął i nie dostałam się do szkoły, o której marzyłam od lat (...) Nie chciał, żebym została aktorką, mówił, że "To czekanie, czy ktoś cię zechce, negocjowanie stawki. Nie ma w tym piękna"" - mówiła Olga Frycz w "Twoim Stylu". Finalnie córka aktora i tak postawiła na swoim. Relacja Frycz z ojcem nie należała do najbardziej kolorowych. Aktor opuścił rodzinę, kiedy jego pociecha miała dziewięć lat. Po wielu próbach jednak udało im się częściowo odbudować więź, o czym świadczy fakt, że Jan Frycz ma dobry kontakt z córkami aktorki.

Jan Frycz, Olga Frycz instagram.com/tojafrycz/

Kwiat Jabłoni

Duet, który tworzy rodzeństwo, skradł serca wielu polskich słuchaczy. Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie zajmują się muzyką folkową, popową i nie tylko. Obydwoje śpiewają i potrafią grać na kilku instrumentach. Pasję do muzyki znaleźli w domu rodzinnym - ojcem duetu jest Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar. "Na początku działalności Kwiatu Jabłoni obawialiśmy się, że znane nazwisko będzie nam szkodzić. Uważaliśmy, że nie powinniśmy się dzielić tą informacją, więc tego nie robiliśmy. Jeszcze długo po wydaniu pierwszej płyty praktycznie nikt nie wiedział o tym, że nasz tata również zajmuje się muzyką" - mówiła Katarzyna Sienkiewicz wywiadzie z "Vivą!".

Kwiat Jabłoni fot. KAPiF.pl

Agata i Paulina Młynarskie

Agata Młynarska, Wojciech Młynarski, Paulina Młynarska Akpa

Te siostry dziennikarki i prezenterki dziś znane są w całej Polsce. Chętnie zabierają głos w ważnych sprawach. Mają wiernych fanów na Instagramie. Ich ojcem jest poeta, wykonawca i reżyser Wojciech Młynarski, który zmarł w 2017 roku. Zaszczepił on w córkach pasję do polonistyki. Agata Młynarska zapytana przez magazyn "Viva!" o to, jak znane nazwisko wpływa na jej karierę, odpowiedziała: "Przeszkadza. Bo kiedy jesteś anonimowy wbrew pozorom jest łatwiej. Pamiętam, że zawsze tak było, że schody zaczynały się wtedy, gdy okazywało się, że jestem córką "tego" Młynarskiego. Wtedy wszyscy zaczynali być zadziwieni, że nie potrafię pisać takich piosenek jak on, że nie jestem tak błyskotliwa jak on i że w ogóle jestem jakaś dziwna". Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.