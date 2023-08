Jakie wykształcenie ma Doda? Kierunek studiów, który wybrała, może was zaskoczyć

Dody nikomu przedstawiać nie trzeba, bo od lat jest jedną z największych polskich gwiazd i bywają momenty, że niemal "wyskakuje z lodówki". Można lubić jej utwory lub nie, ale nie da jej się odmówić talentu. Swoją karierę zaczęła bardzo wcześnie, bo gdy miała zaledwie 14 lat i trafiła do Teatru Buffo. Największą popularność przyniósł jej jednak występ w reality show "Bar", gdzie miała również okazję zaprezentować swoją nietuzinkową osobowość. Nie każdy jednak być może wie, że w pewnym momencie Doda miała nieco inne ambicje i poszła na studia.

Doda była studentką. "Fascynuje mnie to od dziecka"

Okazuje się, że Doda była zafascynowana psychologią i kilka lat temu poszła na studia z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Szybko jednak zdecydowała się przerwać naukę ze względu na wyjazd z Radosławem Majdanem do Izraela. Jej ówczesny ukochany dostał tam angaż w jednym z klubów. "Zaczęłam studiować psychologię na uniwersytecie, jednakże zmienił się mój kierunek życiowy, ponieważ się zakochałam i wyprowadziłam się z Polski. Mieszkałam w Izraelu półtora roku" - powiedziała Doda w rozmowie z Pomponikiem w 2021 roku. Doda nie ukrywa, że psychologia pozostała jej pasją, choć na razie nie planuje powrotu na studia.

"Uważam, że jestem urodzonym psychologiem. Fascynuje mnie to od dziecka. Mam chyba taki jakiś naturalny dar patrzenia na siebie z innej perspektywy, z jakiegoś dystansu, wyciągania błyskotliwych, dobrych wniosków. (...) Jestem bardzo dobrym motywatorem. Mówię to, co sama chciałabym usłyszeć"- powiedziała Doda.

Na razie artystka dalej skupia się na swojej karierze. Niedługo w Polsacie wystartuje jej kolejne reality show. Po "Doda. 12 kroków do miłości" nadszedł czas na "Doda. Dream Show", czyli reality show z jej życia o przygotowaniach do wydarzenia "Dream Show. Aquaria Tour". Kamery będą towarzyszyć Dodzie w trakcie przygotowań do serii koncertów. Widzowie będą mieli okazję poznać jej współpracowników, rodzinę oraz przyjaciół. Zobaczą Dodę w pracy i w życiu prywatnym.