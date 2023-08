Reality show "Bar" miał być odpowiedzią Polsatu na bijącego rekordy popularności "Big Brothera". Był to strzał w dziesiątkę. Program doczekał się kilku edycji i sporej liczby fanów. Uczestnicy gry pracowali w jednym z wrocławskich lokali. Na wzór podobnych formatów o tym, kto odpadnie, decydowało specjalne głosowanie oraz oczywiście publiczność. Dobrosława Zych-Henner, zwana pieszczotliwie "Dobrusią", początkowo była słabo oceniana przez innych. Z czasem zyskała jednak sympatię widzów i udało jej się zająć drugie miejsce w show.

W "Barze" Dobrusia konkurowała m.in. z Dodą. Ich drogi potoczyły się całkowicie inaczej

Kiedy startowała druga edycja "Baru", Doda była dopiero raczkującą wokalistką z niewielkimi sukcesami na koncie. Udział w programie był dla niej trampoliną do sławy, bo dzięki niemu zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. Sama zresztą nigdy tego nie ukrywała i wielokrotnie powtarzała, że do telewizji przyszła tylko po to, aby wypromować zespół. To się jej udało.

Tymczasem prywatne życie Zych-Henner wyglądało zupełnie inaczej. W 2002 roku skończyła 25 lat, była żoną i matką dwójki dzieci. "Chcę pokazać, że można zwracać na siebie uwagę wyglądem a równocześnie nie być próżnym" - mówiła przed programem. Faktycznie, Dobrusia, przyciągała wzrok. Dla wielu była najpiękniejszą uczestniczką, a przez to wróżono jej zawrotną karierę.

Co się stało z Dobrusią po programie? Próbowała sił w show-biznesie

Po zakończeniu emisji Dobrusia razem z rodziną wzięła udział w jeszcze innym show Polsatu - "Dziewięć niezwykłych tygodni". W następnych latach pojawiała się jeszcze na różnych eventach, ale ostatecznie zrezygnowała z dalszej kariery w show-biznesie. Po latach do branży rozrywkowej powróciła, tyle tylko, że z zupełnie innej strony. Teraz za kulisami nadzoruje działania zespołu.

W 2006 roku związała się z Wojciechem Pogorzelskim, współzałożycielem i gitarzystą Oddziału Zamkniętego. Przy zespole odnalazła nie tylko miłość, ale i pracę. Od lat jest menadżerką grupy. Natomiast po zdjęciach widać, że pomimo upływu czasu, nic a nic się nie zmieniła. Nadal zachwyca urodą i uśmiechem. Pozostała także wierna wizerunkowi, który znamy z "Baru". Długie, ciemne włosy zawsze były jej znakiem rozpoznawczym. Archiwalne i nowe zdjęcia Dobrusi znajdziecie w galerii na górze strony.