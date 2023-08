Sandra Kubicka od kilku lat choruje na Zespół Policystycznych Jajników. W swoich mediach społecznościowych pokazuje sposoby, dzięki którym objawy choroby są zmniejszone. Schorzenia nie da się jednak całkowicie wyleczyć. W związku ze swoim stanem zdrowia, robi badania zdecydowanie częściej niż przeciętne kobiety. Niestety, ostatnie wyniki nie wyszły najlepiej.

