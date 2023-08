"Król disco polo", kiedy pomyślicie o tych słowach, z pewnością do głowy przyjdzie Zenek Martyniuk. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zna "Przez twe oczy zielone" lub "Przekorny los". Muzyk już od ponad 30 lat jest na scenie. Okazuje się, że Zenek ma pewną alternatywę, gdyby jego kariera jakimś cudem się rozsypała. Ukończył dosyć powszechny kierunek, który otwiera mu drogę do innej pracy. Więcej zdjęć Zenka z koncertów i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Zenek Martyniuk: Nie rozgraniczam gatunków muzycznych. Nagrywam piosenki, które wpadają w ucho

Zenek Martyniuk. Jakie jest jego wykształcenie?

Kiedy Zenek ukończył liceum, wcale nie myślał o karierze muzycznej. Postanowił podjąć dalszą naukę na kierunku, który da mu lepszą perspektywę stabilniejszej pracy. I tak o to muzyk wylądował na Studium Ekonomicznym, w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim. Piosenkarz co prawda jest ekonomistą, ale nie pracuje w zawodzie. Oddał się muzyce i to jej poświęca cały swój czas. Jedno jest pewne. Zenek zdecydowanie wyszedł na tym lepiej, bo kwoty, jakie otrzymuje za jeden koncert, naprawdę powalają.

Zenek Martyniuk. Ile trzeba zapłacić, żeby wystąpił na scenie?

Artysta zadebiutował na scenie pod koniec lat 80. i od tego czasu z niej nie schodzi. Jego muzyka jest popularna nie tylko wśród fanów disco polo, ale także wśród osób, które w ogóle nie słuchają tego gatunku. Portal Pomponik.pl podał swego czasu informację, że Zenek za jeden występ życzy sobie przynajmniej 30 tys. zł. Przy specjalnych okazjach, takich jak np. Sylwester, piosenkarz może otrzymać nawet 70 tys. zł. Trzeba przyznać, że te kwoty robią ogromne wrażenie. ZOBACZ TEŻ: Festiwal Weselnych Przebojów w Polsacie rozpoczął "festiwal narzekań" wśród internautów. Oberwało się Zenkowi