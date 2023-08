Roman Giertych ma wystartować jako kandydat do Sejmu w zbliżających się wyborach parlamentarnych z listy KO. Donald Tusk zdecydował się jednak postawić znanemu adwokatowi ultimatum. Do środy 30 sierpnia musiał się zdeklarować jako zwolennik ustawy liberalizującej aborcję. Jak ustaliły dziennikarki "Gazety Wyborczej", Roman Giertych dostał od Platformy Obywatelskiej ultimatum. "Roman Giertych dostał dodatkowy warunek: do środy ma się zdeklarować jako zwolennik ustawy liberalizującej aborcję. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie go na świętokrzyskiej liście" - czytamy w artykule opublikowanym 28 sierpnia. Przypomnijmy, że poglądy byłego ministra edukacji na te temat jeszcze kilka lat temu były zgoła odmienne. "Każde dziecko powinno dowiedzieć się, że aborcja to zabójstwo" - mówił Giertych, gdy pełnił funkcję ministra edukacji w latach 2006-2007. Głos zabrała jego córka.

Zobacz wideo Tusk zapowiada ujawnienie "ciekawych informacji" o Kaczyńskim. "Roman Giertych podczas kampanii cię rozliczy"

Roman Giertych zaprosił córkę do wspólnego wystąpienia

Polityk opublikował na YouTubie krótki filmik, w którym potwierdził, że startuje do Sejmu w województwie świętokrzyskim, tym samym co Jarosław Kaczyński. "Przyjąłem propozycję Donalda Tuska i wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu w województwie świętokrzyskim, skąd pochodzi duża część mojej rodziny. Cieszę się, Jarku, już na nasze wspólne debaty, spotkania - powiedział Giertych". Później adwokat oddał głos córce, Karolinie. Ta odniosła się do kwestii praw kobiet i ustawy aborcyjnej. Wyznała, że w domu razem z nią są jeszcze trzy kobiety, będą miały oko na Romana Giertycha.

Mój tata wygląda na takiego surowego, konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest nas w domu cztery: moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy - mówiła Karolina Giertych.

Karolina, córka Romana Giertycha Fot. YouTube/Roman Giertych - oficjalny

Tomasz Lis odniósł się do nagrania Giertycha

Dziennikarz lubi wypowiadać się na najświeższe tematy związane z polityką i społeczeństwem. Również tym razem postanowił zabrać głos. Na Instagramie napisał: "Sympatyczny i celny ruch z krótkim wystąpieniem córki R. Giertycha. Jako ojciec dwóch córek sam doskonale wiem, jak skutecznie potrafią one naprostować niesłuszne ich zdaniem nasze poglądy. Giertych ma trzy córki, więc jest pod jeszcze większą presją". Poglądy Romana Giertycha, zwłaszcza na temat aborcji, to w tej chwili najbardziej kontrowersyjny wątek jego startu w wyborach. Donald Tusk zapowiedział, że na listach KO nie będzie nikogo, kto nie popiera aborcji do 12. tygodnia ciąży. Czy sprytna "zagrywka" Giertycha z córką faktycznie wystarczy i przekona do niego wyborców?

Tomasz Lis komentuje nagranie Romana Giertycha Fot. @tomaszlis_official