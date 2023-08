Informacja o śmierci Josha Seitera pojawiła się w mediach na całym świecie. Uczestnik reality show miał umrzeć w wieku 36 lat zaledwie kilka dni po tym, jak ujawnił informację o swojej depresji. "Wszyscy, którzy go znali, potwierdzą, że Joshua był wspaniałym, jasnym światłem w tym szarym świecie. Jego nieustraszony głos i nieugięty duch pomagały tysiącom ludzi w najczarniejszych momentach poczuć, że nie są sami" - takie wiadomości pojawiły się na kontach bliskich Joshuowi osób. Teraz okazuje się, że to sprawka hakera.

