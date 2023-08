Eliza i Paweł Trybałowie poznali się w programie "Warsaw shore". Uczestnictwo zresztą zapewniło im trwającą do dziś rozpoznawalność. Aktualnie rozwijają się influencersko, a co za tym idzie, coraz częściej pojawiają się na ściankach i branżowych wydarzeniach. Ostatnio parę można było podejrzeć na premierze filmu Piotra Adamskiego pt. "Ukryta sieć". Celebrytom ewidentnie dopisywały dobre humory na imprezie, bo uśmiech nie znikał z ich twarzy. Jak wyglądali?

Zobacz wideo Paweł i Eliza Trybała o największych wyzwaniach w szkole córek

Trybsonowie błyszczeli na ściance. Eliza zadała szyku cekinami

We wtorek 29 sierpnia w Warszawie odbyła się oficjalna premiera filmu Piotra Adamskiego na podstawie trylogii książek Jakuba Szamałka. W stolicy pojawiła się odgrywająca główną rolę Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan i inni. Oprócz gwiazd produkcji, na ściance pojawiła się też m.in. Grażyna Torbicka czy Monika Miller. Do tego grona dołączyła Eliza Trybała z mężem. Para wspólnie zapozowała fotoreporterom.

Uwagę od razu zwraca sukienka celebrytki. Eliza postawiła na odsłaniającą nogi mini o eleganckim, przylegającym kroju. Kreacja była bogato zdobiona koralikami, cekinami i innymi błyszczącymi elementami. Do dolnej części przyczepione zostały pióra. Całość została utrzymana w jasnych kolorach. Trybała dopełniła stylizację srebrnymi sandałami na szpilce i białą kopertówką. Do tego dobrała rozświetlający makijaż w neutralnych kolorach. Więcej zdjęć Trybsonów z premiery znajdziecie w galerii na górze strony.

Eliza i Paweł Trybała KAPIF.pl / KAPIF.pl

Paweł Trybała postawił na klasyczną stylizację

Paweł Trybała zdecydował się natomiast na klasyczny look z małym twistem. Na ściance zaprezentował się w białej koszuli, która urozmaicona była kieszeniami na rękawach z rzucającymi się w oczy zamkami. Rozpięty kołnierz odsłaniał złoty wisior. Do tego dobrał szare spodnie w kant, które uzupełnił czarnym paskiem. Zamiast eleganckich pantofli, postawił na jasne, sportowe buty.