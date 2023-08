Ewa Farna niedawno skończyła 30 lat. Artystka nie zamierza zwalniać swojej kariery muzycznej. Niedawno wydała nowy singiel "Partner In Crime" i z tej okazji odwiedziła jedno ze studiów Wirtualnej Polski. Podczas promowania piosenki, wokalistka szczerze opowiedziała o swoich zmaganiach z czeskimi mediami i wskazała, czym różnią się od polskich. Więcej zdjęć Ewy Farnej znajdziesz w galerii na górze strony.

Ewa Farna szczerze o czeskich mediach. Dużo "ostrzejsze" niż polskie

Piosenkarka zadebiutowała na czeskim rynku muzycznym, kiedy mała 13 lat. Wydała wtedy cały album, który wspiął się na szczyty rankingów sprzedaży w Czechach i uzyskał status platynowej płyty. Wraz z popularnością artystki, rosła również liczba artykułów, jakie powstawały na jej temat. W ostatnim wywiadzie postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat czeskich mediów. "Dla mnie na pewno media plotkarskie są ostrzejsze w Czechach. Chociaż mam wrażenie, że i tak przez moją otwartość w temacie "body positive", trochę się uspokoili. Pokazałam im, że jestem niezłomna i mogą pisać źle, ale już od pewnego czasu jest to nękanie. To jest niefajne, bo media też wychowują ludzi i jak ludzie postrzegają, co jest normalne, a co nie (...) Wszyscy mi pisali w Czechach, że jestem gruba, a ja zrobiłam z tego piosenkę i to moja najpopularniejsza piosenka tam" - wyznała w rozmowie z portalem o2.pl.

Ewa Farna opowiada historię piosenkarki, która przez media popełniła samobójstwo

Oprócz własnej walki z mediami Farna wspominała również tragiczny przypadek piosenkarki, która przez okrutne artykuły w czeskiej prasie, popełniła samobójstwo. "Była chora, ewidentnie się musiała leczyć, miała cały czas mocne problemy. A media cały czas po niej jechały. Śledzili ją do każdej instytucji, do której pojechała, żeby się leczyć. Pisali o niej najgorsze rzeczy. I jeden redaktor napisał któregoś dnia: "My ją kiedyś zabijemy tym zachowaniem". I ona naprawdę się zabiła. Nie była w stanie już tego wytrzymać" - opowiedziała w tym samym wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Ewa Farna zdradziła, jak łączy macierzyństwo z karierą. Wymowne słowa piosenkarki

