Pogoda pod koniec lata nas niestety nie rozpieszcza. W miniony weekend najbardziej ucierpiało na tym województwo śląskie, gdzie z powodu ulewy został przerwany m.in. coroczny koncert "Męskiego Grania" w Żywcu. Żywioł sparaliżował drogi i centra miast. Woda zalała także dobytek Adama Małysza, w tym Galerię Sportowych Trofeów.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Woda zniszczyła trofea Adama Małysza. Skoczek "nigdy czegoś takiego w Wiśle nie widział"

Inne miasto, Wisła, z którego pochodzi polski legendarny skoczek narciarski - Adam Małysz zostało kompletnie zalane. W tym Galeria Sportowych Trofeów, należąca właśnie do niego. "To nie była sama woda, ale błoto. Nie jesteśmy sami, bo wszyscy dalej sprzątają. Czegoś takiego w Wiśle nie widziałem. Bywały powodzie, ale nie takie, żeby w ciągu 45 minut coś takiego się zdarzyło!" – mówił Małysz w rozmowie z Onetem. Ostatnio sportowiec odniósł się do tego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z jego wpisu wynika, że sytuacja została opanowana. Niestety, nie udało się jednak uratować wszystkich eksponatów. Więcej zdjęć Adama Małysza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Po trzech dniach ciężkiej pracy i zarywania nocek, przy pomocy rodziny i przyjaciół, udało nam się doprowadzić galerię do stanu używalności. Już dziś możemy zaprosić was ponownie do zwiedzania! Niestety, powódź spowodowała, że część eksponatów oraz infrastruktury została zniszczona, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość - napisał Małysz na Instagramie

Muzeum zostało otwarte w 2007 roku. Znajdują się w nim wszystkie trofea, jakie Adam Małysz zdobył w czasie swojej kariery zawodowej, w tym cztery Kryształowe Kule za zdobycie Pucharu Świata, medale z mistrzostw świata w Lahti, Sapporo i Val Di Fiemme czy olimpijskie krążki z Salt Lake City i Vancouver. Muzeum mieści się w budynku fundacji Izabeli i Adama Małyszów "Wystarczy chcieć".