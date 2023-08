Jolanta Kwaśniewska do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej eleganckich i stylowych pierwszych dam. W latach 1995-2005, kiedy jej mąż Aleksander Kwaśniewski pełnił najwyższą funkcję państwową w Polsce, miała wielokrotnie okazję zachwycić podczas oficjalnych spotkań. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o modowych wpadkach i krytyce, która spadła na nią za nieodpowiednie stroje.

Jolanta Kwaśniewska doszywała sobie dłuższe spódnice. Wszystko przez falę krytyki po wizycie królowej Elżbiety II

Jolanta Kwaśniewska pojawiła się w programie "#7 minut na gości" Meloradia i opowiedziała o kreacjach, które nosiła jako pierwsza dama. Podczas rozmowy wyznała, że ludzie byli wówczas przekonani, że pełniąc tak ważną funkcję, ma wokół siebie grono doradców i stylistów, którzy dbają o jej wizerunek podczas oficjalnych wyjść i uroczystości. Jak się okazuje nic bardziej mylnego. "Ja byłam przez te pierwsze pięć lat sama jak palec" - wyznała Kwaśniewska. W konsekwencji takiego stanu rzeczy nie wszystkie wybory okazały się słuszne i do wypracowania nieskazitelnego wizerunku ówczesna pierwsza dama dochodziła metodą prób i błędów. Zakupy nawet przed wizytą królowej Elżbiety II robiła sama w dawnych Domach Towarowych Centrum. "Chodziłam i myślałam "jaką ja sobie tutaj garsonkę kupię" - podkreśliła Kwaśniewska. To właśnie po tej wizycie spadła na nią krytyka za zbyt krótki fason spódnicy, który był nieadekwatny do okazji. Pierwsza dama znalazła jednak rozwiązanie tego problemu i postanowiła sama doszywać sobie spódnice odpowiedniej długości.

Potem mnie krytykowali, że do mojego numeru 36 była taka spódnica przed kolano. Ta pierwsza wizyta królowej Elżbiety i krytyka, która na nie spadła... chociaż potem Lady D krótsze spódnice nosiła i nikogo to nie ruszało, ale wtedy przejęłam się i zaczęłam doszywać dłuższe spódnice do wszystkich tych kostiumów, które nosiłam - wyznała Jolanta Kwaśniewska.

Tak ewoluował styl pierwsze damy. Na początku porównywano ją do królowej disco polo Shazzy

Jolanta Kwaśniewska uznawana jest za ikonę mody i stylu. Najlepszym dowodem na ten status są komentarze, które pojawiły się pod jej najnowszym wywiadem dla Meloradia. "Najwspanialsza pierwsza dama, jaką mieliśmy. Inteligentna, elegancka, z klasą", "Drugiej takiej nie będzie. Cudowna", "Klasa sama w sobie" - czytamy w komentarzach. Jej styl przez lata ewoluował i nigdy nie bała się odważnych rozwiązań. I jej, jak sama podkreśliła, zdarzały się wpadki i niefortunnie dobrane stroje. Przez pierwsze lata prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego jego żonę porównywano do gwiazdy disco polo Shazzy, ale już wtedy potrafiła zachwycić. Podczas spotkania z Michaelem Jacksonem zaprezentowała w garsonce w stylu flagowych projektów Chanel. Zobaczcie, jak przez lata zmieniał się styl Jolanty Kwaśniewskiej.