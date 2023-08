W połowie sierpnia Roksana Węgiel razem z narzeczonym Kevinem Mgleją wybrali się na wakacje. Za kierunek obrali hiszpańską Marbellę. Choć wrócili już do kraju, gwiazda wciąż wraca wspomnieniami do udanego urlopu. Lato niestety zbliża się ku końcowi. Roxie postanowiła dodać jeszcze jedno zdjęcie z wakacji, aby godnie pożegnać ten okres. Fani nie kryli zachwytu.

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o Roksanie Węgiel: Jest dojrzałą artystką. Podoba mu się, ale "ma narzeczonego"

Roksana Węgiel pozuje na dachu i żegna wakacje

Jak na młodą gwiazdę przystało, Roksana Węgiel ma stały kontakt z obserwatorami poprzez media społecznościowe. Na Instagramie zebrała wierne grono fanów, które bacznie śledzi jej poczynania muzyczne, ale i prywatne. Odkąd 18-latka zaręczyła się z partnerem, wszyscy czekają na szczegóły tego ważnego wydarzenia. Ostatnio relacjonowała wybór sukni ślubnej. Artystka po maturze nie wybiera się na studia. Chce się skupić na muzyce. Dlatego też 1 września to dla niej zwykła data. Czuje jednak w powietrzu koniec wakacji. Właśnie dodała ostatnie zdjęcie z urlopu.

Roxie pozuje na nim na dachu w Marbelli. W tle widać inne budynki, palmy i morze. Gwiazda ma na sobie błyszczący strój kąpielowy, który składa się z góry i krótkiej narzutki pod komplet. Z ramion luźno zwisa koszula. Wierni fani artystki nie szczędzili komplementów ulubionej wokalistce. "Promieniejesz", "Bogini", "Pięknie wyglądasz", "Ślicznie wyglądasz w tym bikini" - czytamy pod postem. Więcej zdjęć Roxie i Kevina znajdziecie w galerii u góry strony.

Roksana Węgiel zdała maturę, jednak na studia się nie wybiera

Roksana Węgiel na razie nie myśli o studiach. Łączenie kariery muzycznej z nauką nie jest łatwe, jednak mimo wszystko postanowiła, że chce podejść do matury, którą zdała. Młoda wokalistka nie wyklucza, że wybierze się na studia w przyszłości, ale na razie chce zrobić sobie przerwę. Obecnie priorytetem jest dla niej muzyka. "Nie czuję takiej presji. Planuję najpierw zdać maturę. Po maturze na pewno zrobię sobie przerwę i nie chcę od razu iść na studia, ale nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy. Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" - podkreśla kilka miesięcy temu w rozmowie z Plotkiem.