29 sierpnia 2023 roku Grzegorz Ciechowski obchodziłby 66. urodziny. Z tej okazji - po latach milczenia - wdowa po słynnym liderze Republiki, Anna Skrobiszewska, zgodziła się udzielić wywiadu. W rozmowie z PAP zdradziła, co dziś słychać u jej dzieci, które są owocem ich gorącego związku. Powiedziała też o kontakcie z Weroniką Ciechowską - córką piosenkarza i Małgorzaty Potockiej. Kiedyś były sobie bliskie, ale dziś nie jest już tak kolorowo.

Co dziś robią dzieci Grzegorza Ciechowskiego? Są do niego podobne

Owocami związku Anny Skrobiszewskiej i zmarłego pod koniec 2001 r. lidera Republiki jest trójka dzieci: Helena, Bruno i Józefina (urodzona kilka miesięcy po śmierci Ciechowskiego). "W każdym znajduję jego cechy. Choć żadne nie zajmuje się zawodowo muzyką, są bardzo podobne w działaniu – stanowcze, konkretne, zdyscyplinowane, bardzo wrażliwe i utalentowane. Wybrały jednak własną drogę, z dala od sceny, bo lubią pozostawać w cieniu" - powiedziała kobieta w rozmowie z PAP i sprecyzowała, czym zajmują się jej pociechy.

Hela ma 28 lat, jest naukowcem, robi właśnie doktorat z geofizyki. Bruno jest fizycznie najbardziej podobny do ojca. Ma 27 lat, pracuje w marketingu internetowym, czyli ustawia kampanie reklamowe dla dużych firm. Tak naprawdę zarabia pieniądze po to, żeby wydawać je na podróże. A Józia studiuje filologię angielską, ale też, tak jak Grzegorz, jest zafascynowana literaturą - powiedziała Skrobiszewska Polskiej Agencji Prasowej.

Skrobiszewska o Weronice Ciechowskiej. "Tak się wszystko poturbowało"

Anna Skrobiszewska nie może dziś pochwalić się za to dobrymi relacjami z Weroniką Ciechowską, której swego czasu była opiekunką. "W 2001 r., kiedy tata był z Anką, wydawało się, że kochała mnie jak własną córkę. Zajmowała się mną przecież od czasu, kiedy byłam malutka. Nikt nie miał krztyny wątpliwości, że ona by mogła mnie źle traktować" - mówiła niedawno córka muzyka i Małgorzaty Potockiej w wywiadzie w "Fakcie", w którym opowiadała o ich batalii sądowej. Panie ponownie spotkają się w sądzie w listopadzie na rozprawie, podczas której Weronika walczy o korzyści majątkowe po ojcu, a które dziś mają tylko przypadać Skrobiszewskiej i ich wspólnym dzieciom. W nowym wywiadzie dla PAP kobieta została zapytana o to, jak dzisiaj wyglądają jej relacje z najstarszą córką Ciechowskiego, bo wcześniej unikała tego tematu. "Przez lata tak się wszystko poturbowało, że w tej chwili nie mamy kontaktu" - odpowiedziała na pytanie o Weronikę, Anna Skrobiszewska.

