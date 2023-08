Anna Lewandowska niedawno opublikowała na TikToku nagranie z treningu ukochanej bachaty i od razu wywołała falę plotek na temat jej rzekomego romansu z przystojnym trenerem. Fanki nie gryzły się w język i wyraźnie sugerowały, że Robert Lewandowski powinien czuć się zagrożony. Co na to Lewy? Jednym zdjęciem na Instagramie mąż trenerki uciął wszelkie spekulacje o kryzysie w [związku i pokazał, jak spędza dzień z córkami i żoną w słonecznej Barcelonie.

Zobacz wideo Anna Lewandowska prezentuje kocie ruchy. Cóż za zmysłowy taniec

Anna Lewandowska na treningu zmysłowej bachaty z przystojnym trenerem. Tak zareagował Lewy

Mathias Font, z którym Anna Lewandowska trenuje bachatę, niedawno dołączył do jej teamu. Fanki trenerki od razu oszalały na punkcie urody południowca. Trudno się dziwić, że szybko pojawiły się plotki sugerujące, że Lewą i Fonta łączy coś więcej niż wspólne treningi. Sama bachata jest bardzo zmysłowym tańcem, wiec sugestie nasuwały się same. Lewa do całej sprawy podchodzi z dystansem i nie specjalnie przejmuje się tym, co wypisywane jest w sieci. Ostatnio postanowiła nawet odnieść się do sprawy krótkim komentarzem pod sugestywnym wpisem jednej z fanek. Równie obojętny wobec tego zamieszania jest mąż trenerki. Robert Lewandowski właśnie opublikował urocze zdjęcie z rodziną i pokazał, jak spędzają czas wolny.

Jazda na rolkach z moimi dziewczynami - napisał na Instagramie Robert Lewandowski.

Lewandowscy zatańczyli razem bachatę na odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Lewa zrobiła fikołka w powietrzu

Anna i Robert Lewandowscy niedawno z wielką pompą odnowili przysięgę małżeńską. W sieci udostępnili także nagranie z pierwszego tańca. Para zdecydowała się właśnie na zmysłową bachatę, którą Anna Lewandowska trenuje już od jakiegoś czasu i wielokrotnie wspominała, że zakochała się w tym stylu tańca. Trenerka wykonała nawet spektakularnego fikołka w powietrzu. Co ciekawe, mimo że Lewy zajęty jest bieganiem po boisku i nie ma za wiele czasu na treningi taneczne, wcale nie odstawał umiejętnościami od żony. Całość nagrania zobaczycie tutaj.