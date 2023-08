Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są małżeństwem od 2014 roku. Doczekali się dwójki pociech - Janiny i Heleny. Znana para chętnie dzieli się w mediach nie tylko życiem zawodowym, lecz także rodzinnym. Cała gromadka Dowborów uczestniczy w nagrywaniu zabawnych filmików, czego jesteśmy świadkami na Instagramie. Co przedstawia najnowsze wideo? Dwie ciekawe metody wychowywania potomstwa.

Koroniewska pokazała, jakie podejście do dzieci ma ona sama i jej mąż. "To wam się udało"

"Każda dobra matka robi wszystko, aby jej dzieciom nie stała się krzywda" - tak swoją część nagrania zatytułowała Koroniewska. Na wideo widzimy, że dba o bezpieczeństwo córek na każdym kroku, czasami przesadnie. Co z kolei widać na drugiej części nagrania z Dowborem w roli głównej? Znany prezenter nosi córkę na barana, a także trzyma ją w ryzykowny sposób - do góry nogami. Fani pary są rozbawieni nowym filmikiem. "Skąd my to znamy", "To wam się udało", "O rany! Tak! Dokładnie jak u nas!" - czytamy w komentarzach.

Dowbor i kolejny kreatywny sposób na spędzenie czasu z pociechą

Prezenter spełnia się w roli ojca, co wielokrotnie udowodnił w sieci. Ostatnio zabrał jedną z córek na koncert Lizzo, co było ogromnym marzeniem pociechy. Dowbor pomógł córce przygotować transparent z hasłem "Lizzo, mogłabyś podpisać mój flet"?. Wszystko zostało opisane na Instagramie rodziców Janiny. "I stało się. Dzięki fantastycznej reakcji tysięcy ludzi na koncercie, którzy sami wypychali 14-letnią dziewczynkę na przód, a także krzyczeli do Lizzo, machali i pokazywali palcami na nas, Gwiazda wieczoru w końcu zauważyła transparent.. (...) Nasza Janka miała najpiękniejszy wieczór w swoim życiu! To było coś nieprawdopodobnego. Marzenia są po to, aby je spełniać" - pisali w mediach. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia znanej pary zapraszamy do galerii.