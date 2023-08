29 sierpnia w Warszawie odbyła się premiera filmu "Ukryta sieć". Produkcja powstała na podstawie trylogii książek Jakuba Szamałka. W roli głównej występuje utalentowana Magdalena Koleśnik. Na ekranie zobaczymy także Andrzeja Seweryna czy Piotra Trojana. Na premierze pojawili się aktorzy, a także inne znane nazwiska. Na czerwonym dywanie królowała czerń. Jednak niektóre gwiazdy wyłamały się i postawiły na odważną panterkę czy błysk.

Magdalena Koleśnik

Odtwórczyni głównej roli na premierze pojawiła się w czarnym, sztruksowym komplecie. Góra miała satynowy półgolf i ściągacze na nadgarstkach. Rękawy są typu bell sleeve. Bluzka jest dość luźna. Dół to spodnie o kroju dzwonów. Zestaw połączyła z czarnymi szpilkami. Magdalena Koleśnik w uszach miała kolczyki w kolorze starego złota z perłą. Włosy zostały związane w niskiego, gładkiego koka. Aktorka postawiła na niecodzienny makijaż. Na powiece miała metaliczny, srebrny cień.

Grażyna Torbicka

Dziennikarka pojawiła się na premierze w komplecie w panterkę. Marynarka i spodenki są w kolorze różowo-szarym. Połączenie, które zawsze się sprawdza. Góra była mocno oversizowa. Pod nią gwiazda miała zwykły t-shirt w kolorze spranej czerni. Stylizację Torbicka połączyła z luźnymi botkami na obcasie i beżowo-brązową torebką na ramię.

Monika Miller

Celebrytka i wnuczka Leszka Millera postawiła na mroczną stylizację. Gwiazda najwidoczniej świetnie czuje się w czerni, która idealnie pasuje do jej tatuaży i kolczyków. Monika Miller miała na sobie asymetryczny, z dziurami na żebrach i w talii. Na to założyła rozpinaną bluzę. Spodnie to rurki, które imitują skórę. Stylizację uzupełniła ciężkimi butami na obcasie i małą torebką od Balenciaga imitująca skórę węża. Cena takiego akcesorium to ok. 10 tys. złotych. Więcej zdjęć gwiazd, które pojawiły się na premierze, znajdziecie w galerii u góry strony.

