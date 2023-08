Sonia Bohosiewicz raczej nie należy do gwiazd, które w mediach informują o szczegółach życia prywatnego. Aktorce przez pół roku udało się utrzymać w tajemnicy informację o rozwodzie z Pawłem Majewskim. Pobrali się w 2008 roku i doczekali dwóch synów. Po ponad 14 latach ich związek rozpadł się, a rozwód sfinalizowano w czerwcu zeszłego roku. Aktorka w lipcu przyznała, że jest w nowej relacji z tajemniczym brunetem. Od jakiegoś czasu publikuje z mężczyzną zdjęcia na Instagramie. Przy okazji nowego "Q&A" fanka zapytała Bohosiewicz, dlaczego nie spędza wakacji z byłym mężem, tak jak robiła to jeszcze na początku tego roku. Doczekała się odpowiedzi.

Zobacz wideo Sonia Bohosiewcz oburzona zdjęciami paparazzo pokazuje, jak naprawdę wygląda jej brzuch

Bohosiewicz kąśliwie zapytana o wakacje z byłym mężem. Zareagowała

Sonia Bohosiewicz w wywiadzie dla "Wprost" ujawniła, że decyzję o rozstaniu z Majewskim podjęła podczas trwającej pandemii COVID-19. Jak sama przyznała, oboje udali się do specjalisty, który pomógł im jak najmniej odczuć skutki rozwodu. Z uwagi na to, że doczekali się dwóch synów, ich rozstanie przebiegło bez skandali. Jeszcze w styczniu tego roku aktorka relacjonowała rodzinny wypad z byłym mężem. Wówczas napisała: To, że nasza miłość się skończyła, nie zmienia tego, że jesteśmy rodzicami Teo i Leo i że ich kochamy, i że pomimo rozwodu jesteśmy nadal rodziną. Trochę inaczej, ale nadal razem.

Przy okazji urlopu w Grecji szczęśliwie zakochana w tajemniczym partnerze aktorka postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od obserwatorów. Jednak z fanek postanowiła nawiązać do zakończonej relacji z Pawłem Majewskim. "A to dziwne, z mężem nie było wspólnych wakacji! Dlaczego?" - dopytywała dociekliwa fanka. Aktorka odpisała na InstaStories: Ważne, żeby spotkać osobę, którą bawi i uszczęśliwia to samo.

Wygląda na to, że gwiazda jest szczęśliwa i nie zamierza dłużej tego ukrywać. Co ciekawe, na Instagramie na próżno szukać zdjęć jej byłego męża, nawet z okresu, gdy tworzyli szczęśliwy związek. Po słowach Sonii Bohosiewicz można wnioskować, że znalazła partnera, który podziela jej pasje. Być może tym razem będzie chętniej dzielić się swoich szczęściem w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć zakochanej Bohosiewicz wraz z partnerem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.